Een klok met een hakenkruis en de spreuk ”Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler” mag blijven hangen in de kerktoren van de evangelische Jakobskirche in het Duitse Herxheim am Berg.

De rechtbank in Neustadt an der Weinstrasse heeft dit onlangs besloten.

Een Joodse burger had gevraagd om verwijdering van de klok, als reactie op het besluit van de gemeenteraad van Herxheim om de klok ongemoeid te laten, als „gedenkteken tegen geweld en onrecht.”

De klok hangt sinds 1934 in de kerktoren.