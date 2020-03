Historica verwacht opleving religie

De coronacrisis kan leiden tot een opleving van religie, maar de kerken zullen daar niet van profiteren.

Dat stelt historicus prof. Eva Schlotheuber in een interview met het Duitse dagblad Neue Osnabrücker Zeitung, aldus de Duitse nieuwsdienst Idea vrijdag.

Volgens haar zijn pandemieën in staat om samenlevingen grondig te veranderen. „Ze onthullen meedogenloos onze zwakheden en waren altijd het startpunt van iets fundamendeel nieuws. Misschien zullen we nieuwe religieuze stromingen gaan zien. Als we creatief reageren op crises, kan dat zeer lonend zijn.”

Schlotheuber bekleedt de leerstoel voor middeleeuwse geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis aan de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf. Sinds 2016 is ze voorzitter van de Vereniging van Duitse Historici.