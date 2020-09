Hillsongkerk „verbijsterd en teleurgesteld” over opmerkingen Halsema

De Hillsongkerk in Amsterdam is „verbijsterd en teleurgesteld” over de opstelling van burgemeester Halsema in het debat rond geweld tegen homo’s.

Dat laat de ‘pinksterkerk’ donderdag in een persbericht weten. Halsema kondigde vorige week in een raadsdebat over homogeweld aan in gesprek te gaan met de verhuurder van een pand dat de Hillsongkerk gebruikt. „Als er signalen zijn dat gemeenschappen homogenezing prediken of aanbieden, dan treden we daarmee in contact om te laten weten dat we daar niet van gediend zijn”, citeerde het Parool Halsema. „We geven netjes aan dat we geen bevoegdheden hebben, maar dat weerhoudt ons er niet van om een ernstig gesprek te voeren, bijvoorbeeld met de verhuurder van Hillsong.”

Onbegrip over actie burgemeester Halsema tegen Hillsongkerk

De Hillsongkerk (Hillsong Church) is boos over de opstelling van Halsema in het debat over geweld tegen homo’s. „Wij zijn verbijsterd en teleurgesteld over de ongefundeerde opmerkingen van de burgemeester en leden van de gemeenteraad die hebben geprobeerd om Hillsong Church in verband te brengen met deze kwestie en homogenezing dan wel homoconversietherapie. Hillsong Church predikt en onderschrijft dit niet en heeft zich zelfs publiekelijk uitgesproken tegen homoconversietherapie.”

De kerk veroordeelt „iedere vorm van geweld of haat” tegen de homogemeenschap, meldt de Hillsongkerk in het persbericht. „Hillsong Church predikt niet tegen bepaalde personen of groepen. Wij zijn een inclusieve christelijke kerk die alle mensen liefheeft en verwelkomt, zonder onderscheid te maken op basis van achtergrond, etniciteit, geloof, waarden en normen of persoonlijke identiteit. Daaronder vallen uiteraard ook lhbtiq+’ers.”

De kerk nodigt Halsema uit voor een gesprek. „Zodat zij goed wordt geïnformeerd en wordt voorkomen dat onware publieke opmerkingen worden gemaakt.”

Christelijke partijen in de raad van Amsterdam reageerden vorige week verbaasd dat burgemeester Halsema de verhuurder van een pand aan de Hillsongkerk op het matje roept. CDA-raadslid Diederik Boomsma zei tegen het Reformatorisch Dagblad: „Ik ken een aantal mensen uit die kerk. Er schuilt werkelijk geen greintje intolerantie in. Ik heb nooit gehoord dat de Hillsongkerk homogenezingspraktijken zou bieden. Het valt onder de vrijheid van religie als mensen de homoseksuele praxis afwijzen en zonde noemen.” Ook de CU was niet gediend van de actie van Halsema. CU-leider Segers toonde zich geërgerd over de opstelling van Halsema.