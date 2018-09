Hillsong gaat als zelfstandige kerk verder

De Hillsong Church in Australië heeft besloten zich los te maken van de koepel van de Australian Christian Churches (ACC). Dat is deze week bekendgemaakt door de Australische megakerk.

Hillsong valt wereldwijd onder de pinksterkerk Assemblies of God, maar volgens de kerkleiding kan de gemeente nu beter als zelfstandig kerkgenootschap verdergaan, met het oog op de groei.

Hillsong werd in 1983 opgericht door het echtpaar Brian en Bobbie Houston als de The Hills Christian Life Centre. Hillsong groeide uit tot een merk in de evangelische wereld, onder meer door de praise- en worshipmuziek die de hele wereld overging.

Tv-station

In evangelische kerken worden vaak nummers van Hillsong gezongen, zoals ”What a beautiful name” en ”Oceans” – in het Engels of vertaald in het Nederlands. Hillsong heeft drie eigen platenlabels en een eigen tv-station, en houdt wereldwijd conferenties.

Er zijn inmiddels Hillsong-kerken in 24 landen op vijf continenten. Elk weekend zijn er 263 kerkdiensten wereldwijd in 123 kerken die te linken zijn aan de oorspronkelijke kerk uit Sydney. Die diensten trekken in totaal zo’n 130.000 bezoekers. In Nederland zijn er vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.

Overeenkomst

Op het totaal aantal leden van de Assemblies of God (70 miljoen) over de gehele wereld betekenen de 130.000 van Hillsong niet heel veel, maar het verband van de Australian Christian Churches merkt het zeker dat Hillsong zelfstandig wordt. Zij hebben 375.000 leden, en zien een invloedrijke kerk vertrekken.

Volgens Brian Houston heeft de kerk er bijna twee jaar over gedaan om „al biddend en discussiërend” tot deze stap te komen. Houston wil wel een associatie-overeenkomst met de Australian Christian Churches aangaan, om zo te kunnen blijven leren van andere kerken.

Hij schrijft in een brief dat Hillsong is blijven groeien en dat ze zichzelf niet meer ziet als een Australische kerk met een wereldwijde invloed, maar als een wereldkerk met een Australische basis. Het hoofdkantoor is zelfs in de Verenigde Staten gevestigd.

De blik zal dus niet meer alleen intern –op Australië– gericht zijn, maar ook veel meer buiten dat continent. Dit vraagt volgens Houston om een herstructurering van de Hillsong Church.

De president van de Australian Christian Churches, Wayne Alcorn, zegt dat het vertrek van de Hillsong Church in goede harmonie is gegaan. Hij schrijft in een brief aan de andere ACC-kerken dat het vertrek van Hillsong Church te vergelijken is met een kind dat opgroeit in een familie, maar nu een eigen bestaan opbouwt en een leven buiten het gezin gaat leiden.