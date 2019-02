HHK houdt evangelisatiedag in Lunteren

LUNTEREN. In de Bethelkerk in Lunteren hield de Hersteld Hervormde Kerk zaterdag haar jaarlijkse evangelisatiedag.

Meer dan honderd mensen beluisterden de hoofdlezing van evangelist Jan Bayense uit Kerkrade, die sprak over het dagthema: Breng het Woord waar het niet meer wordt gehoord.

Naast de lezing werd het thema in workshops verder uitgewerkt. Zo sprak ds. P. den Ouden uit Katwijk over ‘Grijp hen die wankelen’ en mensen die zijn afgedwaald van de kerk: wat zijn de redenen van hun afhaken, wat zijn de manieren om hen te bereiken, en zijn er aanknopingspunten?

Ds. C. Rentier van Stichting Evangelie en Moslims bood handvatten voor het bereiken van moslims, en ds. C. Gielen ging in op de vraag wat het betekent om te evangeliseren rond een bestaande kerk en gemeente.

Ook de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort was aanwezig. Een gemeentelid gaf een workshop over het inloophuis dat zijn gemeente in Amersfoort gestart is.