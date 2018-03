HHJO wil via sociale media jeugd bereiken

De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) wil jongeren beter bereiken via sociale media en nadenken over een digitaal platform voor leidinggevenden. Dat bleek tijdens de bespreking van het jongerenwerk op de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), zaterdag in Veenendaal.

Dat meldde het moderamen van de synode in een maandag gepubliceerd persbericht.

Ds. J. A. Kloosterman (Lunteren) presenteerde namens de commissie jeugdwerk de beleidsvisie van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) voor 2018-2021. Naast het organiseren van toerustingsdagen voor diverse doelgroepen en het uitgeven van catechese- en Bijbelstudiemateriaal, wil de HHJO de komende jaren investeren in het bereiken van jongeren via de beschikbare sociale media en digitale informatiekanalen. Ook bezint zij zich op het inrichten van een digitaal platform voor leidinggevenden.

Steeds meer gemeenten zijn ook actief in kinderevangelisatie. Vaak is er een nauwe band tussen dit kinderevangelisatiewerk en het clubwerk. HHJO en de commissie evangelisatie overleggen hoe een en ander goed op elkaar afgestemd kan worden, ook als het gaat om materiaalontwikkeling en toerusting. De synode aanvaardde de beleidsvisie.

Blijkens het persbericht van het moderamen wordt het docentschap van dr. P. de Vries aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam per 1 juli met 0,15 fte uitgebreid naar 0,75 fte. Zowel vanuit de commissie als vanuit de studentenraad is de behoefte geuit om binnen het reguliere programma dat studenten van het seminarie volgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, meer tijd in te ruimen voor het vak exegese Oude Testament/Nieuwe Testament.

Eind 2014 gaf het Platform Jeugdhulpverlening aan de Schuilplaats, De Vluchtheuvel en het Ds. Kerstencentrum opdracht tot uitvoering van het project ”Huiselijk geweld en kindermishandeling”. Aan dit project droeg vanuit de HHK de generale diaconale commissie financieel bij. De synode aanvaardde het voorstel om dit project opnieuw voor een periode van twee jaar te steunen.

Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk) verzorgde een lezing over het thema ”Om de grondslag van de kerk”. Vanuit de historie trok hij lijnen naar de breuk in 2004. Ondanks alle verwarring en verdeeldheid is van God uit gezien de kerk één, aldus de predikant. „Hij vergadert Zijn gemeente in eenheid van het ware geloof. Pluraliteit is daarom in strijd met het wezen van de kerk.”

De vergadering werd geopend door preses ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde). De synode koos een nieuw breed moderamen. Scriba ds. L. W. Ch. Ruijgrok (Poortvliet) werd voor een nieuwe periode van twee jaar herkozen. Ds. H. Lassche (Rijssen) werd gekozen tot eerste assessor. Hij volgt ds. D. Heemskerk op, die met emeritaat gaat. Tot overige leden verkoos de synode de ouderlingen P. C. Kerkhoff (Nieuwaal), P. D. Knöps (Nieuwe-Tonge) en H. Staal (Woudenberg) en diaken E. T. Draaijer (Kesteren). Laatstgenoemde volgt oud-diaken W. van Rhee (Putten) op.