De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) heeft eerder deze maand een nieuwe website gelanceerd.

Op de nieuwe site is informatie te vinden over jeugdwerk in de kerk en thuis. Ook staan er blogs en artikelen die wekelijks worden aangevuld. Op een aparte pagina wordt aandacht besteed aan de catechese. De komende tijd komt er online meer materiaal voor catecheten beschikbaar.

>>hhjo.nl.