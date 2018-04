HHJO-kinderappel: leren over belang van vertellen

Wat mag je doorvertellen? Hoe doe je dat en waarom? Deze vragen stelde jeugdwerkadviseur Marleen Vos zaterdag aan zo’n 450 kinderen, tijdens het kinderappel 2018 in Genemuiden.

De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) organiseerde zaterdag op twee plaatsen, Putten en Genemuiden, een kinderappel met als thema ”Vertel het door”.

Als de kinderen in de Bethelkerk stil zijn geworden, leest ouderling H. Huisbrink uit Genemuiden

1 Kronieken 16 vers 7-10 en 23-26 en zegt: „Dat was de eerste psalm die koning David maakte”. Daarna stelt HHJO-jeugdwerkadviseur Marleen Vos-van Aalst een aantal vragen. „Hoeveel keer gaat het in dit Bijbelgedeelte over doorvertellen?” Vingers priemen omhoog. Een kind mag het zeggen. „Maakt Zijn daden bekend onder de volken, want dat staat in vers 8.” Goed zo!

Dan blijkt dat in enkele verzen zelfs vier keer sprake is van doorvertellen. „Wie moeten het horen en waarom?” Dat weten de kinderen ook. Door de kerk klinken de goede antwoorden: „De heidenen!”, of „de hele aarde.” Na enige oefening klinkt de uit het hoofd geleerde tekst 1 Kronieken 16 vers 23 uit alle kindermonden: „Zingt de HEERE, gij ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag”.

Filippus

Na het zingen van enkele liederen, vertelt ds. W. M. van der Linden, predikant van de hersteld hervormde gemeente in IJsselmuiden-Grafhorst over Filippus en de rijke kamerling. Deze zwarte kamerling had in Jeruzalem iets moois gekocht: een boekrol met de profeet Jesaja, zo legt de predikant uit. „De rijke kamerling uit Ethiopië leest hardop uit de boekrol. Maar wat een moeilijke woorden. Hij begrijpt er niets van. Iemand zou hem die moeilijke woorden van de profeet Jesaja moeten uitleggen. Dan hoort hij ineens de stem van Filippus of hij ook begrijpt wat hij leest.”

De predikant uit IJsselmuiden wijst de kinderen erop hoe belangrijk het is om naar de stem van God te luisteren. Filippus kreeg de opdracht van God om naar die weg te gaan. Filippus begreep er niets van en toch was hij gehoorzaam aan de stem van God. „Jongens en meisjes, zijn jullie ook gehoorzaam? Luisteren jullie ook naar Gods stem?”

Boodschap

Dan vervolgt ds. Van der Linden dat Filippus bereid was de kamerling uit Morenland de boodschap van de boekrol uit te leggen. Die boodschap gaat over het Lam dat geofferd wordt. Dat wijst op de Heere Jezus die gewillig was de straf, die wij verdienden, te dragen. „Misschien zijn er kinderen die de Bijbel ook wel eens een moeilijk boek vinden. Dan mag je rustig een predikant of een jeugdwerkleider vragen om uitleg.”

Ds. Van der Linden besluit zijn vertelling met te zeggen hoe het is afgelopen: Filippus verdween even plotseling als hij was opgedoken. De rijke kamerling was niet verdrietig want hij kende de Heere Jezus. „Wat denken jullie, zou de kamerling toen hij in Ethiopië thuiskwam het blijde nieuws hebben doorverteld? Zeker weten. In Ethiopië zijn tot op de dag van vandaag nog heel veel christenen.”

Na de Bijbelvertelling gingen de jongere kinderen buiten spelletjes doen, terwijl de oudere kinderen in een bijzaal met een Bijbels onderwerp bezig waren.