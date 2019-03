HHJO-Jongerendag: Omzien naar elkaar in plaats van deserteren

„Jezus wil je vernieuwen. Hij komt naar je toe. Bij de doop is beloofd dat Hij je wil reinigen. Door Zijn Woord komt hij daar steeds op terug.” Dit zei ds. P. D. van den Boogaard zaterdagmorgen tijdens de Jongerendag 16- van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) in Amersfoort.

De bijeenkomst in het gebouw van het Van Lodenstein College trok zo’n 500 jongeren. Het thema van de dag was ”(Ver)dienen”.

Ds. Van den Boogaard, hersteld hervormd predikant te Ederveen, zoomde in op koning Willem-Alexander, die dit jaar op Koningsdag naar Amersfoort komt. „Wat zou je ervan vinden als hij naar jou toe zou komen, jullie huis gaat schoonmaken en op jouw kamer begint? Dan zeg je: „Dat hoeft niet. Gaat u zitten. Ik ga koffie zetten.” Zoiets moet Petrus ook gehad hebben toen Jezus hem de voeten waste.”

Petrus moest leren om te zien dat Jezus gekomen was om hem zalig te maken en dat hij gereinigd moest worden, zei ds. Van den Boogaard. „Hij wil ons ook reinigen. Jezus komt tot jou en wil je vernieuwen, zoals in de doop beloofd is. Hij komt er door Zijn Woord steeds op terug. Als je hart gereinigd is, kun je Hem dienen.”

De predikant kwam terug op koning Willem-Alexander. „Wat zou je doen als de koning je kamer schoongemaakt heeft en je dan vraagt om te stofzuigen bij een arme buurvrouw, twee straten verderop? Natuurlijk doe je dat dan, want je voelt je verantwoordelijk.”

Zo is het volgens hem ook met het volgen van Jezus Christus voor hen die Hem kennen. „Je was een zondaar. Je was dood en bent levend geworden. Je wilt hem navolgen. Wie bij Jezus hoort, moet leven zoals Jezus geleefd heeft.”

Quiz

Daarna was er een sessie met een digitale quiz, waarbij punten verdiend konden worden door snel en goed te antwoorden. Een van de vragen ging over het Bijbelboek waarin de tekst: „Dient elkander door de liefde” staat. Het was niet bij alle deelnemers bekend dat dit Galaten is. Barneveld was de winnaar.

Militaire dienst

Ds. W. J. C. van Blijderveen, hersteld hervormd predikant te Woudenberg, leidde een workshop met het thema ”In dienst!”. Hij deed dat aan de hand van een aantal termen uit de militaire dienst. Zo noemde hij gedoopte mensen die niet naar de wil van God leven „deserteurs.” „God wil je bij Zijn volk laten horen. In de doop legt hij Zijn hand op je leven en zegt Hij: „Je hoort bij Mij.” God heeft ons in dienst genomen maar we zijn deserteurs. Dat is het ergste wat mogelijk is in dienst. We hebben de doodstraf verdiend.”

Na een gesprek over wedergeboorte ging ds. Van Blijderveen in op kameraadschap. „Als iedere soldaat doet waar hij zin in heeft, wordt het een chaos. Dienen in het leger is ook kameraadschap.” De predikant merkte op dat er genoeg gelegenheden zijn om een klas- of clubgenoot die het moeilijk heeft, te helpen. Dat kan door te vragen wat er aan de hand is en te luisteren, maar ook door samen te bidden, een psalm te lezen en met elkaar te praten. In zijn eigen leven was dat op een moeilijk moment ook gebeurd.

De Woudenbergse predikant veronderstelde dat het nalaten ervan met kerkverlating te maken zou kunnen hebben. „Veel jongeren haken af en zeggen tabee als ze achttien zijn. Misschien heeft niemand hun voor die tijd gevraagd: „Geloof je echt?””