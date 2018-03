HHJO-jongerendag: Geloofwaardig door dé Geloofwaardige

„Ben jij geloofwaardig? Dat kan alleen omdat God als Enige volkomen geloofwaardig is”, zo stelde ds. G. Kater zaterdag in Amersfoort tijdens de jongerendag -16 van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

Het thema van de –volgeboekte– dag was ”Geloofwaardig”. Op 24 maart is er over hetzelfde thema ook een jongerendag in Rotterdam.

Ds. J. Kloosterman, voorzitter van de HHJO, vatte het thema van de dag in zijn openingswoord zo samen: hoe blijf je constant en geloofwaardig in wat je zegt en doet, wat je tegen de ander én jezelf zegt? Hij las als Schriftgedeelte Handelingen 2, over de uitstorting van de Heilige Geest.

Ds. Kater, hersteld hervormd predikant in Waarde, verwees naar de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Deze sprak vrijmoedig over het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Ds. Kater: „Misschien vraag jij jezelf af: maar was Petrus wel geloofwaardig? Petrus, dat was toch de man die éérst Jezus beleden heeft als de beloofde Messias, de Zaligmaker van zondaren, maar Hem even later wilde tegenhouden op weg naar het kruis van Golgotha? Hij was bereid om met Jezus in de gevangenis te gaan, en zelfs met Hem te sterven, terwijl hij een paar uur later bang was voor een dienstmeisje en tot drie keer zei: Jezus, nee hoor, Die ik ken niet.”

Was Petrus dan iemand die een dubbelleven leidde? Die zich op bepaalde momenten anders voordeed, dan hij in werkelijkheid was? „Nee”, antwoordde ds. Kater. „Wél kwam Petrus in zijn hart twee mensen tegen die steeds weer met elkaar in gevecht waren: een oude mens, die alleen maar zondigen wilde, en een nieuwe mens, die wilde leven naar Gods geboden. Hoe was dat bij Petrus mogelijk? Omdat het in Handelingen 2 Pinksteren geworden was en omdat de Heilige Geest zijn hart vervulde.”

Verschillende werelden

„En jij? Wie ben jij eigenlijk?”, zo vroeg ds. Kater de ongeveer 350 jongeren. „Ben jij wel echt geloofwaardig? Is wat jij zegt in overeenstemming met wat jij denkt en doet? Of leef je misschien in allerlei verschillende werelden?”

Gods Woord zegt volgens ds. Kater dat ieder mens ongeloofwaardig is, zolang hij nog leeft buiten de persoonlijke kennis van Gods genade in Christus. „Als de satan de vader van de leugen wordt genoemd, dan is het niet vreemd dat alle mensen die kinderen van hem zijn op hem lijken en ongeloofwaardig zijn. Geloof jij ook dat het daarom voor jou en mij nodig is om vernieuwd te worden door de Heilige Geest, om zó geloofwaardig te worden?”

Dat laatste is ook mogelijk door het onbegrijpelijke grote wonder van Gods genade, aldus ds. Kater. „Hij is het, Die jou geschapen heeft, en Die daarom recht op je hart, je liefde en op jouw hele leven heeft. Daarom schrijft Paulus aan de jonge Timotheüs, én ook aan jou: Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Alleen door het geloof in Hem ontvang je vergeving van je zonden en vrede met God, zodat de Vader van de Heere Jezus Christus ook jouw God en jouw Vader wordt.”

Doop

Die God is volgens ds. Kater óók „de God van je doop en Die zich welmenend aanbiedt en je wil vernieuwen wil door de Heilige Geest”. „Is dat al gebeurd in je leven? Zodat je écht gaat geloven dat je tegen déze God gezondigd hebt? Als je dat echt gaat geloven, ga je vol verdriet al je zonden aan de Heere belijden en zeg je dat jij het niet waard bent om vergeving te ontvangen. Maar dan is het een onbegrijpelijk wonder, als je dan ook de stem van de Heere Jezus in het Evangelie hoort, en je echt gaat geloven dat Hij ook jou roept tot Hem te komen.”

De dag kende verschillende workshopsrondes. Ds. P. D. van den Boogaard, hersteld hervormd predikant in Ederveen, besloot de bijeenkomst.