HHJO-Jongerendag 16+ live op RD.nl

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) belegt zaterdag een jongerendag voor de leeftijdscategorie 16+. De uitzending is live te volgen via RD.nl.

De jongerendag wordt zaterdagmiddag en -avond gehouden in Hoevelaken. Het thema is (ver)dienen?. Spekers zijn Ds. A. Kos en Ed van Hell van Stichting ontmoeting.

De bijeenkomst, die begint om 14.15 uur en eindigt om 20.35 uur, bestaat uit twee delen met daartussen een pauze. De dag wordt live uitgezonden via het YouTubekanaal van de HHJO en het RD. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de HHJO.