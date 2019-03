HHJO-conferentie: „Wees niet te kritisch op de preek”

Kerkgangers mogen wel kritiek hebben op preken, maar ze moeten tijdens de kerkdienst niet té kritisch zijn. Want dat neemt de zegen weg, vindt ds. F. van Binsbergen.

De hersteld hervormde predikant uit Schoonrewoerd sprak zaterdagmorgen tijdens een Bijbelstudieconferentie (18+) van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Tijdens de driedaagse bijeenkomst in Het Buitencentrum te Oldebroek stond de brief van Paulus aan Efeze centraal.

Op vrijdagavond ging ds. H. Verheul, emeritus predikant te Woudenberg, in op Efeze 1. Ds. Van Binsbergen nam Efeze 4:1-16 voor zijn rekening. Het thema was: ”Geroepen tot een waardige levenswandel”.

De predikant begon met de vraag: „Ben jij in balans?” Hij vervolgde: „Als je geroepen bent door de Heere, blijkt uit je levenswandel of je in balans bent. Zij die weten van een ommekeer in hun leven, gaan niet via een zevenbaans snelweg naar de heerlijkheid. Het is een weg van veel strijd. Wie in Christus is, zal vrucht dragen maar dat gaat niet vanzelf. Het komt aan op gehoorzaamheid. Als er geen werken zijn, is er geen geloof.”

In lijn met Efeze 4 wees hij op enkele van die vruchten: ootmoedigheid, zachtmoedigheid en lankmoedigheid. „Dat zijn geen karaktereigenschappen die je van jezelf hebt. Iedere christen die niet iets van ootmoed heeft, is geen ware christen. Hoe driftig je ook bent, er is ootmoed als je genade ontvangen hebt.”

Als voorbeeld noemde hij Mozes, die uit zichzelf niet zo ootmoedig was en soms driftig kon worden. Maar die wel voor zijn volk in de bres sprong toen God er niet meer mee verder wilde.

Ds. Van Binsbergen noemde ook geduld en verdraagzaamheid, „iets waar veel gemeenten behoefte aan hebben.”

Het kan moeilijk zijn, erkende de predikant. „Soms is het lastiger om het eens te zijn met mensen die dicht bij je staan dan met anderen die verder weg staan. Er moet worden geofferd. We moeten elkaar verdragen in liefde.”

Vrede is volgens de Schoonrewoerdse predikant ook zo’n woord. „Als er geen vrede is, vindt het Woord maar moeilijk doorgang. Hoe kun je dan zingen: „Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen”? De Heere werkt waar vrede is.”

In dat verband maakte hij een opmerking over het bekritiseren van preken na de kerkdienst. „Wees voorzichtig met commentaar op een geroepen predikant. Je moet het woord dat gepreekt wordt, nemen als het Woord van de Heere. Durf je dan te zeggen dat je je schoenen er niet voor zou aandoen?”

Naar aanleiding van een vraag ging hij er tijdens de bespreking verder op in. „Je zit in de eerste plaats in de kerk omdat de Heere je Zijn woord geeft. Het is gemakkelijk om altijd wat op een predikant aan te merken te hebben. Dat kan de rust en de zegen wegnemen.”

Ds. Van Binsbergen stelde dat de kritiek vaak om bijkomstigheden gaat. Het is ook mogelijk dat een predikant juist een bepaalde kant van de zaak belicht om een gemeente in het rechte spoor te krijgen. Bovendien kan de Geest „vaardig zijn” terwijl het om een „exegetisch minder goede” preek gaat.

Als een preek niet naar de Schrift is, wordt het anders. Predikanten mogen niet zeggen: „Het staat er wel maar Gods volk leert het anders”, aldus ds. Van Binsbergen.

Hij vindt dat jongeren de predikant mogen aanspreken als hij echt niet naar het Woord preekt. „De dienaar van het Woord past bescheidenheid en moet het boetekleed aantrekken als hij fout is.”