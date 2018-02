HHJO-bijeenkomst: Belijden van zonde raakt je hele bestaan

Zonde belijden is niet iets rechtzinnigs, maar raakt je gedachten, je hart, je hele bestaan.

Dat zei ds. P. D. van den Boogaard, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Ederveen, vrijdagavond tijdens een Bijbelstudieconferentie voor jongeren vanaf 23 jaar in Het Buitencentrum in ’t Loo Oldebroek.

De conferentie, waarin de Psalmen centraal staan, werd georganiseerd door de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) en duurt tot maandagmorgen. Zo’n zeventig jongeren zijn aanwezig tijdens het Bijbelstudieweekend.

De lezing van ds. Van den Boogaard ging over Psalm 51 en het belijden van zonde. De predikant noemde de psalm een waarschuwing. „David was een man naar Gods hart, die zijn eigen hart niet in bedwang kon houden. Voor mannen kan het gevaar dus om de hoek liggen, zelfs als je God kent. Van Bathseba lezen we niet dat ze tegenspreekt. Vrouwen moeten zichzelf bewaren voor de zonde.”

Zondebelijdenis komt bij God vandaan, stelde de predikant. „Wij zijn meesters in het bedekken van zonden. Maar toen David zweeg, bezweek hij bijna onder zijn last. Toen de profeet Nathan kwam, erkende David direct wat hij had gedaan. God verbreekt dus de stilte. Dat kan Hij doen in het lezen van een Bijbelgedeelte, een gesprek met een vriend of vriendin of een gebeurtenis waardoor je met je verhaal voor de dag moet komen. Dat Hij dat doet, is genade.”

Bij het belijden van zonde moeten we God erkennen als God, aldus ds. Van den Boogaard. „David erkende in zijn belijdenis dat hij niet in de eerste plaats had gezondigd tegen zijn naaste, maar tegen God. Hij erkende dat hij onder het oordeel van God viel, dat hij verloren was. Als God niet genadig is, dan is het hopeloos.”

Het concreet benoemen van de zonde is belangrijk, hield hij de jongeren voor. „David gebruikt tien keer een woord voor zonde in Psalm 51. Dat doet denken aan de Tien Geboden. Benoem dus de zonde die je hebt gedaan in je hart, in je doen en laten. Hierdoor wordt de radicaliteit en de totaliteit van de zonde duidelijk.”

Zondebelijdenis raakt je hele bestaan. „Iemand kan een belijdenis uitspreken om zo snel mogelijk van de zaak af te zijn, maar zo gaat dat niet bij David. Het raakt zijn gedachten, zijn hart, zijn hele bestaan. Hij is volledig ondergegaan in zijn zonde. Hij belijdt dat hij grondig gereinigd moet worden.”

Als we met een verbroken hart en verbroken geest voor het aangezicht van God verschijnen, dan wil God genadig zijn, betoogde ds. Van den Boogaard. „Niet om onze houding, maar omdat Hij goedertieren en barmhartig is. Vergeving is geen recht, maar neem je in ontvangst. Het is een genadegave.”

De predikant riep de jongeren op om tot God te gaan en te vragen om een rein hart. „Misschien zit je hier als David, gelovig, en toch afgedwaald. Misschien zit je gevangen in overspel. De waarheid komt altijd aan het licht. Je moet ermee voor de dag komen, belijden, erkennen. Je kunt alleen bij Hem terecht, bij Jezus Christus.”