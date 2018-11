De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) heeft Henco van Ee (32) per 1 januari 2019 benoemd als jeugdwerkadviseur-projectleider.

De afgelopen jaren werkte Van Ee als projectleider bij de Erdee Media Groep in Apeldoorn. Van Ee is ouderling in de hersteld hervormde gemeente te Barneveld. Binnen de HHJO zal hij zich richten op projectleiding, toerusting en het aansturen van de vrijwilligersorganisatie.