Hhg Veen neemt nieuw kerkgebouw in gebruik

De hersteld hervormde gemeente in Veen neemt donderdag een nieuw kerkgebouw in gebruik.

De gemeente kwam sinds 2004 samen in een gehuurde schuur aan de Witboomstraat. Het nieuwe kerkgebouw bevindt zich aan de Hazelegerstraat in de nieuwe wijk Den Eng. Er zijn bijna 250 zitplaatsen en met wat aanpassingen kan dat aantal later worden uitgebreid tot 350, aldus M. C. Treffers, secretaris van de kerkvoogdij. De gemeente telt 280 (doop)leden.

Behalve de kerkzaal met galerij heeft de nieuwe kerk een zaal voor verenigingsactiviteiten, een consistoriekamer en een keuken. Ook boven is er een ruimte, die later ingericht zal worden. De gemeente heeft een nieuw orgel kunnen kopen vanwege een substantiële bijdrage van Stichting Ankie Hak, die onder meer ondersteuning geeft aan kerkelijke doelen.

Als de gemeente nog groeit, kan door het verwijderen van een wand de kerkzaal vergroot worden en kan er ook uitbreiding plaatsvinden op de galerij. Architect van de kerk is Peter Honcoop. Hij tekende een zadeldakkerk met een eenvoudige toren.