Hhg Stellendam neemt nieuw kerkgebouw in gebruik

De hersteld hervormde gemeente in Stellendam heeft dinsdag de nieuwe Bethelkerk aan de Voorstraat in gebruik genomen. Het bedehuis vervangt het gebouw van een voormalige supermarkt. Dat staat inmiddels te koop.

Tijdens een speciale kerkdienst is dinsdag het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Na een woord van welkom door scriba J. M. van Oostenbrugge werden er toespraken gehouden door architect M. Born, voorzitter A. C. van Rossum van de bouwcommissie, voorzitter L. Roos van de kerkvoogdij, ds. D. Hoolwerf namens de plaatselijke kerken, wethouder F. Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee en ds. G. T. van Appeldoorn namens het breed moderamen van de classis Zuid-West.

Aansluitend was er een kerkdienst, die werd geleid door de predikant van de gemeente, ds. B. D. Bouman. Deze preekte over Genesis 28:19a: „En hij noemde den naam derzelver plaats Bethel.”

De nieuwe kerk is ontworpen door Architectenbureau Born. Middelwateringbouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel was hoofdaannemer. Het bedehuis heeft naast een kerkzaal ook meerdere vergaderzalen en een speciale opbaarkamer. In het gebouw is plaats voor 340 kerkgangers. Indien nodig kan het aantal zitplaatsen worden uitgebreid naar 380. In het kerkgebouw staan geen banken, maar stoelen die zijn meegenomen uit het oude gebouw. Ook het Johannusorgel is uit het oude gebouw overgeplaatst. De kerk heeft speciale akoestische wanden achter de preekstoel en aan de beide achterwanden van de kerkzaal.