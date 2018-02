HHG Poortvliet en Sint-Maartensdijk krijgen kerk in eigendom

De hersteld hervormde gemeenten van Poortvliet en Sint-Maartensdijk krijgen de kerkgebouwen die ze gebruiken in eigendom. Dat heeft de protestantse classis Zierikzee besloten.

Bij de verdeling van de kerkelijke goederen heeft de Commissie van Bijzondere Zorg (CBZ) van de Protestantse Kerk na 2004 beslist dat de kerkgebouwen van Poortvliet en Sint Maartensdijk in erfpacht naar de hersteld hervormde gemeenten zouden overgaan. „Dat betekende onder andere dat de hervormde gemeente het recht van medegebruik had,” aldus Johan van Steensel, scriba van de protestantse classis Zierikzee deze week desgevraagd. De hervormde gemeente heeft echter nooit gebruikt gemaakt van dit recht op medegebruik. Van Steensel: „De meeste leden van de hervormde gemeenten zijn in 2004 overgegaan naar de hersteld hervormde gemeenten. De hervormde gemeenten Poortvliet en Sint-Maartensdijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland tellen op papier circa zeventig leden. Een geordend kerkelijke leven van deze gemeenten met vooral ‘papieren’ leden ligt niet voor de hand. De leden in Sint-Maartensdijk zijn daarom enige tijd geleden aangeschreven dat de classis de gemeente wil samenvoegen met de hervormde gemeente Rehoboth in die plaats. Voor de hervormde gemeente van Poortvliet zijn nog besprekingen gaande.”

Van Steensel hoopt dat de notariële afwikkeling in ieder geval voor 1 mei plaatsvindt, omdat zich op die datum een classicale herindeling voltrekt.

De diensten van de hersteld hervormde gemeente van Sint-Maartensdijk vinden plaats in de historische Maartenskerk, die dateert uit de vijftiende eeuw. De hersteld hervormde gemeente te Poortvliet houdt diensten in de historische dorpskerk die ongeveer even oud is.