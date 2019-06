Hhg Numansdorp verkoopt kerkgebouw Elim

De hersteld hervormde gemeente (hhg) Elim in Numansdorp heeft haar oude kerkgebouw aan de Emmastraat verkocht. Dat deelde Jaap van Steensel, secretaris van de kerkvoogdij, mee.

Het uit 1918 daterende gebouw verkeerde in slechte staat. In 2017 bleek het in verband met „bouwkundige onveiligheid” niet meer goed mogelijk om er de zondagse diensten in te houden. Vanaf 1 juli 2017 week de gemeente –naar ze dacht tijdelijk– uit naar gereformeerde kerk De Hoeksteen aan de Roerdompsingel.

De hhg verkocht daarna de pastorie om middelen voor renovatie van het kerkgebouw aan de Emmastraat beschikbaar te hebben. Die bleek na onderzoek niet haalbaar. Er zou van alles moeten gebeuren aan het dak, de fundering en het interieur. „Eigenlijk zouden alleen de vier muren kunnen blijven staan”, aldus Van Steensel. Daarom werd besloten het kerkgebouw af te stoten. Het is deze maand verkocht aan een projectontwikkelaar.

De gemeente blijft ’s zondags, in ieder geval voorlopig, bijeenkomen in de gereformeerde kerk, waar ze na de morgendienst terechtkan. De diensten worden gehouden om 12.30 en 18.00 uur. „We zijn in overleg en het ziet ernaar uit dat we er permanent onze zondagse diensten kunnen houden. Ook voor de overige activiteiten hebben we goede afspraken gemaakt”, zegt Van Steensel. „Het is een win-winsituatie. Door het gebouw gezamenlijk te gebruiken, leveren we ook een bijdrage in de exploitatiekosten van het gebouw.”

De hersteld hervormde gemeente telt ongeveer 140 leden en heeft geen predikant.