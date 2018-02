Hhg Hollandscheveld krijgt eigen kerkgebouw

De hersteld hervormde gemeente te Hollandscheveld en omstreken neemt op dinsdagavond 27 februari de voormalige gereformeerde kerk aan de Johannes Poststraat in Nieuwlande officieel in gebruik.

Ds. J. C. den Toom, die als pastoraal werker aan de gemeente is verbonden, zal een meditatie houden.

De gemeente kocht de voormalige gereformeerde kerk van de Protestantse Kerk in Nederland. De bekende verzetsstrijder Johannes Post ging hier in de Tweede Wereldoorlog naar de kerk. Onder de preekstoel was een ruimte waar het verzet illegale krantjes drukte, terwijl onder de kerkvloer onderduikers verborgen zaten. Stichting De Duikelaar, die een oorlogsmuseum in het kerkgebouw wilde vestigen, was aanvankelijk ook in de race als koper. De kerk is tot vorig jaar april voor de eredienst gebruikt en verkeert in goede staat. „We gaan onze kerk weer Eben Haëzerkerk noemen”, zegt ouderling-kerkvoogd G. R. Mol. „Die naam werd de laatste tijd niet meer gebruikt, maar staat wel op een ingemetselde steen boven de voordeur.” De gemeente met gemiddeld honderd kerkgangers kwam tot nu toe samen in een schoolgebouw in Nieuwlande.