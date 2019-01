Hhg Goes i.o. neemt kerkgebouw De Hoeksteen in gebruik

De hersteld hervormde gemeente Goes in oprichting heeft dinsdagavond haar kerkgebouw De Hoeksteen in gebruik genomen.

Ds. J. R. van Vugt, predikant van de ‘moedergemeente’ in Kruiningen, sprak een meditatie uit naar aanleiding van 2 Kronieken 5 en 2 Kronieken 7:1-3, waarin het gaat over de inwijding van de tempel van Salomo. Vervolgens gaf J. C. Hoekman een toelichting namens de kerkvoogdij.

De hersteld hervormde gemeente in Kruiningen belegde sinds april 2017 ook diensten in het gebouw van het Calvijn College in Goes. In december kon kerkgebouw De Hoeksteen worden aangekocht.

