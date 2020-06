Hgk Bunschoten-Spakenburg houdt diensten in Vaartkerk Eemdijk

De hersteld gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg (hgk-BS) houdt met ingang van zondag 5 juli haar diensten in de Vaartkerk te Eemdijk. Dat deelt ds. H. Sj. Wiersma desgevraagd mee.

Het kerkgebouw is in gebruik bij de gereformeerde kerk Eemdijk, die hier op zondagmorgen bijeenkomt. De hgk-BS zal er één kerkdienst houden, ’s middags of ’s avonds. De andere dienst wordt waarschijnlijk vooraf opgenomen in de kerk en op zondagmorgen uitgezonden.

Ds. Wiersma deelt mee dat het gaat om een actieve groep van ongeveer 120 personen, met daaromheen een groep sympathisanten, afkomstig uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Ds. Wiersma werd begin dit jaar losgemaakt van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Spakenburg-Noord. Eerst bestonden er plannen om door te gaan als een dolerende gemeente binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Begin maart is er een zelfstandige gemeente ontstaan, eerst met de naam voortgezette gereformeerde kerk vrijgemaakt, later veranderd in hersteld gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg.

De eerste kerkdienst zou op 15 maart plaatsvinden in de christelijke gereformeerde Fonteinkerk te Bunschoten, maar die ging in verband met de coronacrisis niet door. „Er is afgesproken dat de locatie tijdelijk was en dat gezocht zou worden naar een definitieve ruimte. Die was echter in Bunschoten-Spakenburg niet te vinden”, aldus ds. Wiersma.

