HGJB wil meer focus in werk aanbrengen

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond in de Protestantse Kerk in Nederland (HGJB) heeft het jaar 2016 in financieel opzicht goed afgesloten. Tegelijk staat de jeugdbond voor grote uitdagingen, zo bleek donderdag tijdens de algemene ledenvergadering.

Tijdens de vergadering, die dit jaar plaatsvond in De Ark in Schoonhoven, blikte de vereniging terug op het jaar 2016. Ook werd er nagedacht over het onderwerp ”Keuzestress in kerk en jeugdwerk” (zie kader).

Ondanks een positief financieel resultaat van 99.000 euro, deelde het bestuur zijn zorgen over een afnemende betrokkenheid van gemeenten en personen. In 2016 is het namelijk niet gelukt om de daling in bezoekersaantallen van HGJB-bijeenkomsten te stuiten. Ook de afname van het aantal abonnementen op HGJB-uitgaven zette door. Bovendien gaven kerkelijke gemeenten en personen minder geld. „Maar dat komt ook omdat gemeenten kleiner worden”, aldus bestuurslid Timo Staal. Meer focus is nodig, benadrukte hij.

De organisatie werkt aan een vernieuwing van werkprocessen en buigt zich over „expliciete keuzes op inhoud”, volgens Staal. „Om een voorbeeld te noemen: welke band laat je spelen tijdens de Kerstconferentie? Of welke sprekers nodig je uit?”

Doordenking

Onder directeur Roel Boogaard, die eind vorig jaar vertrok, waren co-creatie, innovatie, en relatiegericht werken woorden die veel gehoord werden. „Maar hoe doe je dat? Dat vraagt een doordenking van binnenuit en het doet me goed om te melden dat het personeel hier volop mee bezig is.”

Na de zomer start de werving voor een nieuwe directeur, zo meldde Staal. „Dat doen we om te voorkomen dat wervingsteksten tussen de zomerpost belanden.” Op dit moment is Gert-Jan Baan uit Zeist interim-directeur.

De nieuwe directeur zal gaan werken aan „een organisatie die flexibeler is, meer verbinding zoekt met de gemeenten en meer grip heeft op de processen.”

De kerndoelgroep van de HGJB blijft bestaan uit de hervormd-gereformeerde gemeenten, benadrukte Staal. Ondanks het feit dat ook gemeenten uit andere kerkverbanden soms aanhaken bij de jeugdbond, bijvoorbeeld uit de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Een vernieuwde Clik-doe-dag, vernieuwde tieneravonden (de zogeheten TOV-avonden) en de lancering van de nieuwe catechesemethode ”Leer & Leef” waren voor de organisatie enkele hoogtepunten in het afgelopen jaar. Bij de ontwikkeling van deze methode was een groep predikanten en onderwijsmensen betrokken om feedback te geven.

Met andere ogen

Bestuurslid ds. J. A. C. Olie uit Genemuiden opende de algemene ledenvergadering met een korte meditatie over 2 Koningen 6:14-23. Hij sloot daarmee aan op het jaarthema van 2017, ”Open je ogen”. Ds. Olie: „De Syriërs worden in dit gedeelte niet verslagen met het zwaard, maar met vork en mes. Liefde verslaat zijn duizenden. Daarmee worden ook de harten van ouderen en kinderen veroverd.

God heeft veel geduld met ons gehad, laten we dan ook geduld hebben met de kerk, en met de mensen om ons heen.” De predikant noemde het „altijd weer een oefening” om met andere ogen te kijken, „om de dingen vanuit Gods perspectief te zien.”

>>hgjb.nl voor het jaarverslag.

In gesprek over keuzestress

Na afloop van de algemene ledenvergadering van de HGJB bogen de ruim dertig aanwezigen zich over het thema ”Keuzestress in kerk en jeugdwerk”. Aan de hand van vijf stellingen ging de zaal in groepjes met elkaar in gesprek. Moeten er zogeheten lightversies komen van de producten en methoden, zo was de vraag in de eerste stelling. Een andere vraag was of de HGJB richtinggevend moest zijn in het leven van jongeren of dat zij meer moet volgen.

De reacties uit de groepen moeten de jongerenorganisatie in de komende tijd helpen bij het vormen van nieuw beleid, zo deelde HGJB-medewerker Leantine Dekker mee.