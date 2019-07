HGJB voltooit catechesemethode Leer & Leef

Het zesde deel van Leer & Leef, de nieuwe catechesemethode van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), ligt op dit moment bij de drukker. Daarmee is de methode compleet. „De inhoud is klassiek, de vorm bij de tijd”, zegt auteur Herman van Wijngaarden.

Van Wijngaarden begon in 2016 samen met collega’s met het schrijven van de serie, die inmiddels bestaat uit drie delen voor de onderbouw en drie voor de bovenbouw. Voor de catechisanten is er een werkboek, voor de catecheet een uitgebreide handleiding. De methode vervangt het verouderde ”Leer ons geloven”.

Kenmerkend voor Leer & Leef is volgens de makers dat de klassieke inhoud –aansluitend bij de gereformeerde traditie– samengaat met een eigentijdse educatieve vorm. Vaste onderdelen zijn ”Leren van de Bijbel”, ”Leren van de traditie” en ”Leren van de praktijk”. Bij het onderdeel over de traditie komt meestal een vraag uit de Heidelbergse Catechismus aan bod en soms een gedeelte uit de Dordtse Leerregels of de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Deel zes van Leer & Leef bevat de thema’s ”Leven met God”, ”Leven en dood”, ”Relaties” en ”Kerk, gemeente en Israël.” In 95 procent van de gevallen lukte het om de thema’s met de Heidelberger te verbinden, aldus Van Wijngaarden, staflid bij de jeugdwerkorganisatie.

Bij het beschrijven van actuele thema’s maakte hij soms een uitstapje naar het huwelijksformulier (over het huwelijk) of de Bijbelverklaring van Matthew Henry (plaats van man en vrouw). Met betrekking tot Israël kon hij terugvallen op de vragen en antwoorden die dr. W. Verboom over dit onderwerp toevoegde aan zijn eigentijdse weergave van de Heidelbergse Catechismus.

Leer & Leef biedt 92 unieke thema’s waarin de hele geloofsleer aan bod komt. De werkvormen in de handleiding zijn gericht op de verschillende leerstijlen hoofd, hart en handen.

Van Wijngaarden: „Met de werkvormen dwingen we catechisanten actief mee te doen. Het is niet de bedoeling dat ze achteroverleunen. Tijdens avonden zeg ik weleens: „Desnoods dwing je hen mee te doen met hun desinteresse.” Want er zitten ook jongeren bij voor wie het allemaal worst zal zijn. Toon interesse en geef sturing. Catechisatie is geen soos, je wilt wat meegeven.”

De uitspraak van een predikant, een zestiger, die met de methode aan de slag ging, is Van Wijngaarden bijgebleven. „Hij zei: „Ik geef al dertig jaar catechese en voor het eerst sinds lange tijd heb ik er weer zin in.” Een andere catecheet stelde zich ten doel om iedere les een werkvorm voor de handen te gebruiken. Daarmee stapte hij uit zijn comfortzone, maar hij ontdekte dat catechisanten ook leren van doen.”

Een groepje van vijf predikanten dacht en las mee: ds. J. J. ten Brinke, ds. L. W. den Boer, ds. P. J. den Admirant, ds. H. M. Burggraaf en ds. H. Markus.

Behalve Leer & Leef geeft de HGJB een methode voor mentorcatechese uit: Follow Me en Follow Me Next. Deze methode ondergaat een revisie.