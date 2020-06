HGJB-tieners: Coronacrisis positief voor geloof

Bijna zes op de tien hervormd-gereformeerde jongeren zeggen dat de coronacrisis „hun geloof positief beïnvloedt.” Zo’n 13 procent merkt vooral nadelige gevolgen.

Dat blijkt uit onderzoek van de HGJB, een hervormd-gereformeerde jongerenorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, onder tieners (12-16 jaar) uit de eigen achterban. Het HGJB-vakblad Generator berichtte er deze week over.

Honderd tieners –69 meisjes en 31 jongens– vulden een vragenlijst in. „Door de coronacrisis luister ik beter naar de Bijbel en bid ik meer”, schrijft iemand.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim vier op de tien jongeren elke dag uit de Bijbel lezen. Het is echter „opvallend dat maar liefst 45 procent van de jongens zegt „heel soms” of „(bijna) nooit” voor zichzelf in de Bijbel te lezen.”

Als de Bijbel iets over bijvoorbeeld geldbesteding of seksualiteit zegt, is dat voor bijna de helft van de jongeren „doorslaggevend.” Een derde ziet dat als „belangrijk” en een vijfde als „een mening.”