De Hervormd- Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft deze week de tiendaagse challenge ”Doen als Daniël” gelanceerd.

Op de website van de HGJB vinden jongeren tot en met 27 november dagelijks een gebedspunt, een Bijbelstudie over vasten en eten in de Bijbel en een recept dat bestaat uit ingrediënten die Daniël aan het hof van koning Nebukadnezar heeft gegeten. ”On fire, doen als Daniel” is het thema van de de HGJB-kerstconferentie, die op 27 december begint.