HGJB-Houvastavond: Genade is altijd groter dan de zonde

Belijdenis doen houdt in dat je Jezus wilt volgen. In de praktijk blijkt het echter niet altijd gemakkelijk om voor Zijn Naam uit te komen. Dat ontdekte Petrus, Zijn meest nabije discipel, die Zijn Heiland verloochende. Hoe erg is dat?

Die vraag stelde Herman van Wijngaarden vrijdagavond in Assen. De medewerker van de HGJB –een van de jongerenorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland– sprak op de laatste Houvastavond deze maand. De avonden zijn vooral bedoeld voor jongeren die belijdeniscatechese volgen of overwegen te volgen. Ook jongeren die eerder belijdenis deden waren welkom, evenals predikanten die belijdeniscatechisatie geven. Thema was ”Gevallen en opstaan”.

Genade

Van Wijngaarden hield een Bijbelstudie over Markus 14, waarin wordt beschreven hoe Petrus Zijn Heiland verloochende. Hij verbond dit Bijbelgedeelte met Markus 16, waarin staat dat Jezus na Zijn opstanding enkele vrouwen de opdracht geeft om de discipelen in te lichten en daarbij speciaal Petrus noemt. Christus heeft Zijn discipel niet losgelaten.

Bij het volgen van Jezus hoort ook het uitkomen voor Christus, aldus Van Wijngaarden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Een christen gaat soms flink onderuit. „Petrus weet daarover mee te praten. Hoe erg was die verloochening voor Petrus?”

De HGJB-medewerker wees erop dat het evangelie van Markus is gebaseerd op Petrus’ getuigenis. „Petrus heeft zijn val niet willen verbergen noch de ernst daarvan willen verzachten. Toch bleef hij niet in zijn zonden liggen. Hij twijfelde niet aan de genade. Als Jezus is opgestaan, geeft Hij de vrouwen opdracht het blijde nieuws aan de discipelen te vertellen, en daarbij wordt Petrus in het bijzonder genoemd. De discipel had blijkbaar zo’n extra opbeuring nodig. De verloochening woog Petrus zwaar, getuige zijn bittere verdriet.”

Het is volgens Van Wijngaarden een „wonder” dat je als christen „Jezus kunt laten vallen, maar dat Hij je niet laat vallen.”

Van Wijngaarden wilde van de aanwezige jongeren weten hoe zij de daad van Petrus beoordelen. Was die daad begrijpelijk? „Of zie je Petrus als een voorbeeld waaraan je je kunt optrekken als je teleurgesteld bent in jezelf?”

Hij wees op de doopbeloften. Die benadrukken dat Gods genade altijd groter is dan begane zonden. „Ook als je herhaaldelijk in dezelfde zonde valt, mag die je niet laten afschrikken om je toevlucht tot Gods genade te nemen.”

Gods leiding

Na de Bijbelstudie waren er twee workshops. HGJB-medewerkster Eline van Vreeswijk behandelde de vraag: „Hoe leidt God mijn leven?” Ds. C. Hoek, predikant van de hervormde gemeente in Bedum-Onderdendam, sprak over het thema: ”Kan ik mijn geloof verliezen?”