HGJB denkt met scholieren na over ”Wie ben ik?”

„Jezus is als het ware een touwbrug tussen jou en God”, aldus Marieke Vroegindeweij tijdens een HGJB-scholierenweekend in Zeist.

Tijdens de bijeenkomst van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) in de Wittenberg in Zeist waren er Bijbelstudies, werd er samen gezongen, werd er gesport en was er een gezellig avondprogramma. Het weekend, met als thema ”Wie ben ik?”, trok zo’n negentig scholieren.

Vroegindeweij, jeugdwerker bij de HGJB, sprak de scholieren toe vanuit Johannes 14:1-7. Johannes 14 is onderdeel van een lang gesprek dat de Heere Jezus op Witte Donderdag met Zijn discipelen hield. „De dag voordat de Heere Jezus ging sterven, heeft Hij dit gesprek met Zijn discipelen. Als je weet dat je de volgende dag gaat sterven, wil je het allerbelangrijkste nog doorgeven. Jezus wil dat de discipelen en ook wij dit begrijpen.”

Jezus legt uit dat Hij weggaat en weer terugkomt. In vers 4 zegt Hij dat Hij weggaat en dat Zijn discipelen de weg weten. Thomas geeft echter aan dat hij die niet weet. Het mooie van Thomas is dat hij het gewoon vraagt, aldus Vroegindeweij. „Jezus wijst Thomas niet af, maar gaat het nog een keer uitleggen. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Vroegindeweij gaf aan dat ook de jongeren in het gebed om uitleg mogen vragen.

Vanuit ons gezien is het onmogelijk om bij God te komen, zei ze. „God is heilig en almachtig.” Vroegindeweij vergeleek het met een beeld uit de bergen. „Ik sta op deze top en op een andere top is God. Jezus zegt: Ik ben de Weg, Ik ben als het ware een touwbrug tussen jou en God. Jezus zorgt ervoor dat je weer bij God kunt komen.” Ze benadrukte dat Jezus de enige Weg is. „Er is geen andere manier, je kunt alleen bij God komen door Jezus.”

Wat is nu echt waar in jouw leven, vroeg Vroegindeweij aan de jongeren. „Ook in de tijd van Jezus had je veel meningen en waren er verschillende stromingen en rabbi’s. Wat is dan waarheid? Door wie laat je je beïnvloeden? Jezus zegt: Ik ben de Waarheid, laat je door Mij beïnvloeden.” Omdat Jezus de Waarheid is, moeten alle andere dingen op de tweede plek komen. „Jezus is de allerbelangrijkste in je leven, want Hij is het voorbeeld. Het grote gebod is om elkaar lief te hebben. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is waarheid. Jezus heeft over alles in je leven wat te zeggen.”

Jezus zegt ook: Ik ben het Leven. „Het gaat alleen maar om Jezus in je leven.” Hoe is Jezus dan mijn leven? Vroegindeweij noemde drie dingen. „Jezus beïnvloedt mijn leven doordat Hij mij vrede en rust geeft. Daarnaast helpt de Heere Jezus om keuzes te maken. Tot slot is het belangrijk dat de Heere Jezus altijd bij je is, ja, zelfs in je.”

Er waren ook workshops. Stefan Stremler, vrijwilliger bij de HGJB, leidde de workshop ”Ik ben christen, wat nu?” Stremler: „God wil kinderen, geen slaven. God wil een relatie van Vader tot kind.”