HGJB-conferentie: Zonde tegen Heilige Geest proces van verharding

„De zonde tegen de Heilige Geest is niet een zonde die je eenmalig begaat. Het is een proces van verharding en verwijdering van God.” Dat zei ds. G. C. Vreugdenhil, predikant van de hervormde Sint-Jansgemeente in Gouda.

Dr. Vreugdenhil leidde vrijdagmiddag een van de workshops op de kerstconferentie van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) in het Groningse Stadskanaal.

Een letterlijke verwijzing naar de zonde tegen de Heilige Geest in de Bijbel vinden we volgens de predikant alleen in de evangeliën van Mattheus, Marcus en Lukas. „Als je deze gedeelten leest dan valt het op dat het Evangelie heel ruim is. Jezus zegt dat alle zonden vergeven kunnen worden, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is best heftig.”

De context van deze uitspraak van Jezus laat zien dat de zonde tegen de Heilige Geest het resultaat is van een proces, stelde dr. Vreugdenhil. „Schriftgeleerden uit Jeruzalem onderzochten wat voor persoon die Jezus nu eigenlijk was. Was Hij een vrome Jood of niet? Ze beschuldigen Hem ervan dat Hij in de macht van de duivel was en door die macht andere duivels uit kon werpen. Je ziet het proces van verharding zich voltrekken. Eerst stonden ze nog open voor Zijn prediking, maar gaandeweg verhardden ze zich.”

Ook op andere plekken in het Nieuwe Testament wordt er volgens dr. Vreugdenhil gewaarschuwd tegen het proces van verharding en verwijdering van God. „Daarom heeft God drie stopborden geplaatst. Het eerste stopbord zegt: Bedroef de Geest niet. Dit gebeurt wanneer je vasthoudt aan woede en bitterheid. Je merkt Zijn fluisterstem niet meer op en je ervaart minder vreugde. Het tweede stopbord zegt: Blus de Geest niet uit. De geest is als een vlammetje, blaas Die niet uit. Het derde stopbord zegt: Verzet je niet tegen de Heilige Geest. Er zijn mensen die een christelijke opvoeding hebben gehad en zich nu met veel agressie verzetten tegen Jezus.”

Om te zien hoe de strijd tegen zonde en het werk van de Heilige Geest in ons werkt, moeten we kijken naar het Bijbelse mensbeeld. „Wij bestaan uit geest, ziel en verstand. Onze geest is de landingsplaats van de Heilige Geest, en van daaruit vernieuwt Hij onze verlangens, ons verstand, onze wil en ons gevoel. De geestelijke strijd waar Paulus over spreekt, is dat de Geest in ons en onze wil de strijd met elkaar aangaan. Wanneer wij zondigen is het belangrijk dat wij berouw tonen en vergeving vragen. Als we ons blijven verharden, kunnen we op een punt komen dat we niet meer terug willen komen bij God.”

Een van de jongeren vroeg of de zonde tegen de Heilige Geest een bewuste keuze of een proces is. Volgens de predikant uit Gouda liggen er aan het proces van verwijdering altijd keuzes ten grondslag. „Het is een keuze of je je verdiept in de dingen van het geloof of niet. Geloven is investeren. Het leven met God is net als het investeren in een relatie. Als je dat niet doet, zul je de vreugde van de relatie missen.”

Een andere jongere vroeg of het onderwerp ook te maken heeft met het artikel in de Dordtse Leerregels dat gaat over de afval der heiligen. Dr. Vreugdenhil: „Het klopt dat de Dordtse Leerregels zeggen dat er geen afval der heiligen is. Dat is bedoeld als troost voor de gelovigen. Tegelijkertijd is het belangrijk om te zeggen dat we ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Waarom waarschuwt de Schrift ons anders zo vaak dat we moeten volharden? Deze spanning zit ook in de Schrift. Het debat of afval der heiligen mogelijk is, is niet helemaal uitgekristalliseerd in de geschiedenis van de kerk.”

De kerstconferentie, die dit jaar voor de 43e keer werd georganiseerd, had als thema ”Koning Jezus”. De conferentie duurt tot en met maandag. Elke dag wordt er een thema behandeld, zoals de kerk, de Heilige Geest, de strijd tegen de zonde en het Koninkrijk van God.Naast workshops en interviews worden er kerkdiensten georganiseerd en is er ruimte voor ontspanning. Met 920 bezoekers was de conferentie volgeboekt.