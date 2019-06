HGJB boekte in 2018 licht positief resultaat

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) sloot het jaar 2018 af met een licht positief resultaat van 29.000 euro. De verkoop van catechesemateriaal groeide, terwijl de inkomsten uit giften van kerken en particulieren afnam.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de jongerenorganisatie –die werkzaam is binnen de Protestantse Kerk in Nederland– donderdagavond tijdens een Algemene Ledenvergadering in Nunspeet presenteerde.

Het resultaat over 2018 is bijna 20.000 euro hoger dan dat over 2017. Er werd meer catechesemateriaal verkocht. Vooral de verkoopcijfers van de methode ”Leer & Leef” stegen significant (bijna 25 procent) tot 6500 exemplaren. Voorzitter ds. J. A. C. Olie wees er bij de presentatie van de jaarcijfers op dat de methode „een goede zelfstandige plek heeft ingenomen naast de mentorcatechesemethode Follow Me.”

De inkomsten uit giften van kerken en particulieren daalden echter met respectievelijk 2 en 6 procent. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door. De HGJB wil volgens het jaarverslag blijvend inzetten op persoonlijk relatiebeheer, om een verdere daling tegen te gaan. Directeur Jan Kranendonk sprak op de bijeenkomst bovendien zijn zorg uit over de afnemende deelnemersaantallen bij HGJB-evenementen voor jongeren. „We willen er alles aan doen om het tij te keren.”