Heuvelman voor Solidamentum: Vasthouden aan het werk van herschepping

Het werk en de Persoon van Jezus, en in Hem van een Drie-enig God, zijn het middelpunt in schepping en herschepping, stelt Jan Heuvelman. „Ondanks dat velen in onze dagen zich hiervan afkeren, laten we hieraan vasthouden.”

Heuvelman, ouderling van de gereformeerde gemeente in Nederland te Ederveen, sprak vrijdagavond in Utrecht op de voorjaarsvergadering van de reformatorische studentenvereniging Solidamentum over het thema ”Herschepping – Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.

Herschepping is volgens hem een thema van alle tijden. Het is in de klassieke oudheid al terug te vinden. De term herschepping wordt in de literatuur ook gebruikt om de tijd van de verlichting aan te duiden, met alle gevolgen van dien tot de dag van vandaag, stelde hij.

Gods eer

„Alles is geschapen met als doel de verheerlijking van Gods eer”, aldus Heuvelman. Hij houdt vast aan het Bijbelse scheppingsverhaal en is het met bioloog Ben Hobrink eens die de evolutietheorie in zijn boek ”Moderne wetenschap in de Bijbel” de grootste wetenschappelijke blunder noemt van onze tijd.

De Heere Jezus is volgens Heuvelman de grote Schepper van hemel en aarde en Hij is ook de Herschepper in het rijk der genade door het toepassende werk van God de Heilige Geest.

Door de zonde is de schepping verduisterd, vervolgde Heuvelman. „Hierdoor is het noodzakelijk dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont.”

Dief in de nacht

Wanneer dat zal gebeuren en hoe deze ontstaan? Daarvan zegt de Schrift dat de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. De huidige wereld zal vergaan en vernietigd worden en de hoedanigheden zullen vergaan. „Aarde blijft dus aarde, alleen de omstandigheden daarop veranderen essentieel en eeuwigdurend. De zonde zal op de nieuwe hemel en aarde geen vat meer hebben”, aldus Heuvelman.

Uit Openbaring 21 blijkt ook dat er naast de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook een poel zal zijn die brandt van vuur en sulfer. „Beide zijn dus definitief en onomkeerbaar.” Hoe deze nieuwe hemel en nieuwe aarde eruitzien, wordt volgens Heuvelman in Openbaring 22 duidelijk beschreven.

Verdorven

Herschepping betekent volgens hem niet dat de eerste schepping niet goed geweest is. Genesis 1 verhaalt dat God alles zag wat Hij gemaakt had, en het was goed en zeer goed.

Maar de mens is door zijn moed- en vrijwillige afval van de levende God geheel verdorven geworden. Dat maakt herschepping of wedergeboorte noodzakelijk, stelde Heuvelman. Herschepping of bekering wil hij ook onderscheiden in wedergeboorte en dagelijkse bekering.

Van de term ”recreatie” wilde Heuvelman in dit verband niets weten. Hij noemde dat verwereldlijkte taal, die steeds losser komt te staan van God en de Heilige Schrift. Creatie roept bij hem het beeld op van een modeontwerper en recreatie het beeld van op vakantie gaan. Onze vakantiepraktijken hebben volgens hem niets met herschepping te maken.

De Bijbel spreekt ook over ontzaglijke gebeurtenissen die de wederkomst van Christus zullen vergezellen. „Voor iedereen die niet gereinigd is in het bloed van Christus moet deze gedachte beangstigend zijn. Voor hen die Christus kennen mag die dag een blij vooruitzicht zijn”, zei Heuvelman.

Het thema herschepping wilde hij niet afsluiten zonder de indringende oproep uit Lukas 12:40: „Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”