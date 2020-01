Het mysterie van de twee verdwenen Syrische aartsbisschoppen

In Syrië werden op 22 april 2013 de aartsbischoppen Boulos (Paul) Yazigi en Yohanna Ibrahim ontvoerd. Van de laatste was bekend dat hij dagelijks medicijnen nodig had, wat extra zorg gaf voor de christelijke gemeenschap in Syrië. Een reconstructie.

Aartsbisschop Yazigi van Aleppo verliet in februari 2013 Syrië om christelijke gemeenten in Turkije te bezoeken. Om onbekende reden was het voor hem buitengewoon moeilijk om terug te keren naar Aleppo. Een poging om via Libanon Syrië in te komen, mislukte. Yazigi kreeg vervolgens hulp aangeboden van aartsbisschop Yohanna Ibrahim van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Aleppo. Ibrahim zou op 22 april via een route die op dat moment veilig werd geacht per auto naar de Syrisch-Turkse grens reizen. Daar zou hij zijn collega Yazigi opwachten en met hem terug naar Aleppo reizen. Enkele priesters in Turkije kregen nog het bericht dat de twee elkaar inderdaad hadden getroffen. Daarna is er van hen echter niets meer vernomen.

Aangenomen wordt dat ze werden ontvoerd. In het kader van de Syrische burgeroorlog waren ontvoeringen een veel voorkomend fenomeen in deze regio. Zo werden in december 2013 enkele nonnen in het Syrische Maaloula gekidnapt. Door alles te filmen maakten de ontvoerders in dat geval hun identiteit kenbaar. Dankzij de bemiddeling van de landen Qatar en Libanon werden deze nonnen weer vrijgelaten. Volgens diverse bronnen werd toen wel een hoge losprijs betaald.

Na de verdwijning van de twee aartsbisschoppen bleef het echter stil. Niemand eiste ooit de verantwoordelijkheid op voor de ontvoering en er werd ook nooit om losgeld gevraagd. Er gingen geruchten in het Midden-Oosten dat de aartsbischoppen onmiddellijk na hun verdwijning zouden zijn gedood. Vooral omdat vermoed werd dat de ontvoerders gezocht moesten worden in kringen van Tjsetsjeense jihadisten, die eerder zo opereerden.

In de afgelopen zeven jaar deden talloze theorieën en speculaties de ronde over deze zaak.

Mansur Salib, een Syrische wetenschapper die in de Verenigde Staten woont, heeft de kwestie van de ontvoerde aartsbisschoppen grondig onderzocht en zijn conclusies via de sociale media wereldkundig gemaakt. Volgens Mansur zijn de aartsbischoppen ontvoerd door de militie ”Nour al-Din al-Zenki”. Als dat zo is, dan is dit zorgwekkend, omdat deze militie jarenlang werd bewapend door de Verenigde Staten omdat ze als gematigd werd beschouwd.

Mansur Salib stelt dat de aartsbisschoppen in december 2016 zijn vermoord in een gebied ten oosten van Aleppo. De reden zou zijn dat het Syrische leger op het punt stond om met Russische steun deze regio te heroveren op de opstandelingen. Tussen de regels door suggereert Salib dat de Turkse veiligheidsdienst (de MIT) betrokken zou zijn geweest bij de ontvoering of in elk geval dat die ervan op de hoogte moet zijn geweest. De aartsbisschoppen verdwenen in een regio waar indertijd de MIT actief was. Hun lichamen zijn echter nooit gevonden. Vóór deze theorie pleit de verklaring van een zekere Yassir Muhdi die cipier zou zijn geweest op de locatie waar de aartsbischoppen gevangen werden gehouden. Deze Muhdi is later door het Syrische leger gevangen genomen. Vooralsnog blijft de ontvoering een mysterie.