”Het geloof en de werken” thema bondsdag vrouwen HHK

Wie er niets van verstaat om als een vijand met God verzoend te worden, zal ook nooit als een vriend met God leven, aldus ds. J. van Meggelen. De predikant uit Nederhemert sprak donderdag tijdens de elfde bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, in Lunteren.

”Het geloof en de werken” was het thema van de bondsdag, die door zo’n 700 vrouwen werd bezocht. Ds. Van Meggelen hield ’s morgens een referaat over ”Gerechtvaardigd door het geloof”. In de middagbijeenkomst sprak ds. J. C. den Ouden, predikant te St. Maartensdijk, over ”De vruchten daarvan”.

Abraham

Als uitgangspunt had ds. Van Meggelen gekozen Jakobus 2:23: Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Jakobus waarschuwt in zijn brief voor namaakchristenen, aldus de predikant. „Voor Abraham geldt dat niet. Hij kon Gods belofte dat hij een kind zou krijgen niet rijmen met zijn kinderloosheid. Maar in de belofte geeft God in Christus Zichzelf weg aan Abraham. God belooft het onmogelijke.”

Abraham gelooft wat God zegt en omhelst de belofte. „God rekent Abraham dat geloof tot rechtvaardigheid”, zei ds. Van Meggelen. Om gerechtvaardigd te worden, moeten we datzelfde geloof hebben, vervolgde hij.

Volgens hem is er in de rechtvaardiging sprake van een heilig God en een zondig mens. „In de verkondiging van het Evangelie wordt Christus aan uw voeten neergelegd. In de belofte belooft Hij het onmogelijke voor een goddeloze. Zolang je iets meer bent dan een goddeloze, zul je de belofte verwerpen en Christus verachten. Het geloof omhelst en eigent Christus, Die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Die heeft vrede met God verkregen, net als Abraham die een vriend van God genaamd is geweest.”

Vruchten

Ds. Den Ouden sprak over het geloof en de vruchten daarvan. Centraal in zijn referaat stond de heiliging. De heiliging is een werk wat God doet, stelde hij. „Heiliging is dat mijn hart veranderd wordt. Niet dat ik zal proberen mezelf te veranderen, want dat lukt toch niet.”

De predikant gaf aan dat er geen heiliging is zonder rechtvaardiging. En omgekeerd. Calvijn noemde dat een tweelinggenade, zei hij. God rechtvaardigt en die Hij gerechtvaardigd heeft, heiligt Hij. „Dat zijn twee onderscheiden genaden, die je niet moet vermengen en ook niet moet scheiden”, aldus ds. Den Ouden. Wel is er verschil, zo zei hij. De rechtvaardiging is volkomen. Bij de heiliging is dat anders. Daar is groei, een steeds meer herschapen worden naar Gods beeld.

Heiliging volgt op de rechtvaardiging, vervolgde de predikant. Niet als tegenprestatie, maar als een dankbare reactie op Gods onuitsprekelijke liefde. „Die liefde dringt ons om voor Hem te leven. Dat is geen keuze, maar een innerlijke drang. Hij heeft mij lief, terwijl er duizenden redenen zijn waarom Hij mij kan verwerpen.”

Die liefde is niet afhankelijk van hoe ik mij gedraag, stelde hij. „De Heere Jezus had Petrus niet minder lief toen hij Hem verloochende.”

Ds. Den Ouden: „Dus maakt het niet uit hoe ik leef? Het is onmogelijk dat wie door een waar geloof Christus is ingelijfd niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Je mag komen zoals je bent. Maar wie gekomen is, kan niet blijven die hij was. Heiliging is net zo noodzakelijk als rechtvaardiging.”

Volgens de predikant leert genade ons nee zeggen tegen de zonde en ja zeggen tegen het goede. „Het zijn als de twee bladen van een schaar.”

Suriname

Ds. B. D. Bouman, voorzitter van de commissie zending van de HHK en predikant te Hardinxveld-Giessendam, vertelde over het zendings- en kinderwerk in Suriname, dat door de vrouwenverenigingen wordt gesteund. Voor dat werk vroeg de predikant om voorbede. Het project dat de Vrouwenbond geldelijk steunt, is voor les- en verwerkingsmateriaal. Verder wordt de kinderbijbel van Jolanda Zwoferink in samenwerking met het Surinaams Bijbelgenootschap vertaald.

Muzikale intermezzo’s tijdens de bondsdag werden verzorgd door Ton Burgering, piano en Wouter Schalkoort, orgel.