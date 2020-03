Het gebed: geen reservewiel, maar een stuur

Als je vertrouwt op God, betekent dat niet dat alles vanzelf gaat in je leven. Die boodschap bracht ds. H. Polinder zaterdag in Lage Vuursche. „Juist bij koning Hizkia wordt het vertrouwen op de Heere op een geweldige manier bestreden.”

De christelijke gereformeerde predikant uit Urk sprak tijdens een Bijbelstudieconferentie die het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken en het Hervormd Jeugdwerk (HJW) gezamenlijk hadden belegd voor jongeren van 16 tot 23 jaar. Er waren zo’n 100 jonge bezoekers aanwezig. Centraal stond koning Hizkia als ”reformator en voorbeeld.” Vrijdaghad ds. H. C. Bezemer, christelijk gereformeerd predikant in Culemborg, gesproken over 2 Koningen 18. Ds. Polinder ging verder met 2 Koningen 19. Hij sprak over ”Het gebed in nood”.

Het gaat in dat Bijbelgedeelte op het scherp van de snede, stelde de predikant. „Jeruzalem is omsingeld door het leger van de Assyriërs. Andere steden zijn al ingenomen. Hizkia en de inwoners van Jeruzalem horen wat de gezanten van de koning van Assyrië zeggen.” De aanval richt zich op de Heere zelf, vervolgde ds. Polinder. „Juist na de periode van reformatie van Hizkia is er de aanval van Assyrië. De brieven die Hizkia toegestuurd krijgt, spreidt hij voor de Heere uit.”

Leert nood bidden, zoals bij Hizkia? Ds. Polinder pleitte voor voorzichtigheid. „Nood kan ook leiden tot vervloeken van God, zoals bij de vrouw van Job. Hizkia gaat niet pas bidden als de nood aan de man komt. Hij is een man van gebed, die heeft geleerd om te bidden. Toch mag je in de nood altijd gaan bidden.”

Het gebed kan een reservewiel of een stuur zijn, aldus de predikant. „Een reservewiel gebruik je als je het echt nodig hebt. Je gebruikt het gebed alleen als je in de problemen zit. Als je uit de problemen bent, is het niet meer nodig. Het gaat in de kofferbak.”

Het gaat erom dat het gebed is als een stuur. „Dat gebruik je altijd. Dan bepaalt het gebed door de Heilige Geest je leven. Als het gebedsleven niet functioneert, dan functioneert het vertrouwen op de Heere ook niet goed.”

De Assyriërs vallen Hizkia aan op zijn vertrouwen op de Heere. „Dat is een aanval van de duivel. Het is de strijd tussen het rijk van God en dat van de duivel. God wordt verdacht gemaakt. Er wordt gezegd dat Hij niet te vertrouwen is. In aanvechting mag je naar God gaan en alles voor Hem neerleggen.”

Bidden is in de aanwezigheid van God komen, aldus ds. Polinder. „Het gebed is het sterkste wapen. Zonder gebed kun je de wapenrusting niet gebruiken. Hizkia begint met een belijdenis. Hij zet niet in bij zijn nood. Hij belijdt de grootheid van de Heere. Geen klaagzang, maar een lofzang.”

Bidden is ook beginnen bij God, bij Wie Hij is. Ds. Polinder: „Wanneer we gaan bidden, moeten we leren, hoe groot God is. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Toch wil Hij naar ons omzien. In de Heere Jezus Christus komt de heilige God heel nabij. Bidden is je toevertrouwen aan de Heere Jezus Christus.”

Bidden betekent dat je bidt dat God je leven en je nood gebruikt tot de eer van Zijn Naam en de komst van Zijn Koninkrijk, aldus de predikant. „Je gaat bidden om wat Gods Koninkrijk dient. Het gaat niet om onze naam, maar om de Naam van de Heere.”