Hessische minister: ‘Frankfurt’ laat zien dat waakzaamheid geboden blijft

De corona-uitbraak in de baptistengemeente in Frankfurt laat zien „dat het risico op besmetting met het virus nog altijd niet voorbij is. Het blijft belangrijk waakzaam te blijven en niet gemakzuchtig te worden.”

Dat zei minister Kai Klose (Sociale Zaken) van de Duitse deelstaat Hessen dinsdag tijdens een persconferentie, aldus de Frankfurter Rundschau. Volgens de krant is het aantal mensen dat met corona besmet is als gevolg van de kerkdienst in de baptistengemeente op zondag 10 mei inmiddels opgelopen tot 112 – „en dat zou nog beduidend hoger kunnen liggen.”

Het blijft belangrijk ons aan de richtlijnen rond corona te houden, gaf de minister aan. Hygiëne en afstand spelen daarbij volgens hem een beslissende rol.

Namenlijsten

Cafés en restaurants dienen momenteel namenlijsten te hanteren om eventuele besmettingen met het coronavirus te kunnen herleiden. Dergelijke lijsten liggen rondom erediensten, vanwege de vrijheid van godsdienst, uiterst gevoelig, gaf Klose aan. Of de corona-uitbraak andere consequenties voor de baptistengemeente in Frankfurt zal hebben, wilde de minister (Grüne) volgens de Frankfurter Rundschau niet zeggen.

De corona-uitbraak beperkte zich niet tot Frankfurt. Zo registreerde het district Darmstadt-Dieburg 16 infecties die op de kerkdienst van de Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde terug te voeren waren. Districtsbestuurder Schellhaas typeerde de baptistengemeente in Frankfurt en een restaurant in Leer (Nedersaksen) als „superverspreiders”, waaruit lessen getrokken dienen te worden.

Luid gezang

Volgens de Frankfurter Rundschau had de gemeente weliswaar de voorschriften in acht genomen, maar –kopte de krant– was het een kerkdienst geweest „met luid gezang en zonder mondkapjes voor.” De krant verwees hiermee naar de verklaring die de gemeente maandag op haar website plaatste.

De gebeurtenissen in Frankfurt roepen ook in Nederland de vraag weer op wat rond corona een ‘veilige’ kerkdienst is – als er per 1 juni weer dertig mensen bijeen mogen komen.

