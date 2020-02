Hervormde Vrouwendag: de verleiding van het surfen op Funda

Verlangen naar meer aardse goederen kan een gevaarlijke afgod zijn, meent Christine Stam-van Gent. „Ben je gezegend als je een mooier huis krijgt?”

De auteur en spreker uit Kampen sprak zaterdag tijdens een Vrouwendag in het Hervormd Centrum in Genemuiden. De bijeenkomst, die 160 bezoekers trok, was georganiseerd door de Hervormde Vrouwenbond. Hierna volgen nog vrouwendagen in Uddel, Giessenburg en Zeist. Het thema was ”Genoeg = genoeg”. De focus lag op tevredenheid en de rijkdom in Christus.

Verlangens

Stam wees in haar toespraak op het gevaar van verkeerde verlangens. „We hebben een aantal basisbehoeften. Je kunt denken dat al je verlangens basisbehoeften zijn, maar voor je het weet, heb je in je hart een schreeuwende honger naar allerlei dingen. Secularisatie begint bij die verlangens. De westerse welvaart is een grote bedreiging voor ons geloof.”

Als voorbeeld noemde ze het surfen op Funda, om te kijken of er ergens een mooi huis te koop is. Ze noemde Funda „gevaarlijk” omdat de site de begeerte kan doen ontstaan, het verlangen aanwakkeren en de tevredenheid doen verdwijnen. Ook wees ze op het vervangen van de keuken en de badkamer als een huis aangeschaft is. „Het afbreken van dingen die nog goed zijn, is een virus waarmee we besmet zijn”, stelde Stam. „Ben je gezegend als je een mooier huis krijgt?”

Verlangens kunnen veranderen, aldus de Kampense huismoeder. Ze stelde voor om eventueel Funda te blokkeren, meer tweedehands spullen te kopen, goede boeken te lezen, over de zending en dergelijke, en kinderen ervaringen te laten opdoen in plaats van dingen te geven, bijvoorbeeld door samen met hen iets te schenken aan arme mensen.

Concrete mensen

„Als je niets meer hoeft, komt er ruimte voor andere mensen”, meent Stam. Ze vindt het belangrijk om te geven, niet alleen aan goede doelen in het algemeen maar vooral aan „concrete mensen. Houd het dichtbij, dan draag je de last met hen. Het is mooi als je iemand uit de bitterheid van de armoede kunt helpen.”

Van belang is daarbij volgens haar om geen neerbuigende houding aan te nemen, zoals ze dat weleens tegenkomt bij mensen die werken voor de Voedselbank. Ze wil mensen hun waardigheid teruggeven. „De hoogste graad van barmhartigheid is om mensen te helpen en gelijkwaardigheid te creëren.”

Voltooid leven

Ds. L. Schaafsma, hervormd emeritus predikant te Nunspeet, ging in zijn toespraak uit van 1 Timotheüs 6 en Mattheüs 6, waar het gaat over tevredenheid met wat God geeft en het eerst zoeken van het Koninkrijk van God. „Als je de Heere vreest, heb je alles en ben je tevreden met wat je hebt. Als je Christus hebt, heb je een blijdschap die onafhankelijk is van je bankrekening. Je kunt dan door grote diepten gaan en toch in je hart blij zijn.”

Hij zei dat mensen die Christus kennen niet horen bij het grote aantal mensen in Nederland dat geen zin meer heeft in het leven en dat hun leven voltooid acht. „Ik heb maar één hartstocht en dat is Christus.”

De predikant verwees naar de Amerikaanse voorganger John Piper, die gezegd heeft dat God het meest verheerlijkt wordt in iemands leven als men het meest tevreden is met Hem alleen. Hij citeerde een albumversje: „Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg.”

Het kennen van Christus leidt volgens de predikant tot vrijgevigheid. De oud-zendeling noemde in het bijzonder de zending. Het zendingsbusje bij de kerk komt er in zijn ogen nogal eens bekaaid vanaf en dat is jammer. „Door deze gaven kunnen andere mensen het Evangelie horen en kunnen er meer mensen tot Jezus Christus gebracht worden.”