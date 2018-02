Hervormde Vrouwendag: Bijbeltekst in portemonnee als wapen tegen kritiek

Pas op voor een eenzijdig Godsbeeld, zo waarschuwt ds. B. Jongeneel. „Het kan heilzaam zijn om ’s zondags naar een gastvoorganger te luisteren. Die kan een ander accent leggen dan je eigen predikant.”

De hervormde predikant uit Apeldoorn sprak zaterdag tijdens de Vrouwendag in Mennorode in Elspeet. De bijeenkomst, die met circa 260 bezoekers volgeboekt was, werd georganiseerd door de Hervormde Vrouwenbond. Deze organiseert dit voorjaar ook in Woudenberg en Giessenburg vrouwendagen. Het thema van alle bijeenkomsten is ”Perfect imago, Godsbeeld – zelfbeeld”.

Ds. Jongeneel sprak over het Godsbeeld, terwijl psycholoog Aline Verhoeff het had over het zelfbeeld. De Apeldoornse predikant legde uit dat veel mensen een beeld van zichzelf creëren door hun kleding, de opgeruimde huiskamer en het mooie fotoboek. „Mensen laten vaak de mooie kanten van zichzelf zien.”

Zo is God niet, aldus de predikant, die erop wees dat God in de Bijbels de ene keer benoemd wordt als een Schuilplaats, een Goede Herder en een Vredevorst, maar een andere keer als de God van het oordeel en als de God die een verterend vuur is. Hij waarschuwde dan ook tegen een eenzijdig Godsbeeld. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan als mensen sommige beelden van God liever niet zien. „Het geloof in Christus is de sleutel tot het kennen van God en van jezelf. Het Woord is de norm. Je verstaat het Woord door het werk van de Geest.”

Toch kunnen ook gelovigen een verkeerd Godsbeeld hebben, bijvoorbeeld door te veel gewicht toe te kennen aan een kerkelijke subcultuur die eenzijdigheden kan vertonen. „Verkiezing en verbond, beleven en belijden kunnen verschillende aspecten van God zijn,” aldus ds. Jongeneel.

De predikant vroeg om de bereidheid te hebben om een eenzijdig Godsbeeld bij te stellen, bijvoorbeeld door het kerkelijke belijden in zijn totaliteit serieus te nemen of door alle zondagen van de Heidelbergse Catechismus evenveel waarde toe te kennen. Hij vindt het onjuist om zondag 1 te verkiezen boven de daaropvolgende zondagen over de ellende.

Psycholoog Aline Verhoeff gaf voorbeelden van vrouwen zonder positief zelfbeeld. De een was onzeker en teruggetrokken, de ander een perfectionist met veel aandacht voor haar werk, de derde leek op het oog een sterke vrouw maar was in werkelijkheid eenzaam. Zelfbeelden ontstaan volgens de psycholoog in de kindertijd. „Deze jaren zijn de spiegel waarin je later jezelf beziet.”

Een gezond en evenwichtig zelfbeeld kenmerkt zich volgens haar door reële grenzen in de relaties met anderen en een herstelde relatie met God. De relaties met anderen moeten niet afhankelijk zijn en ook niet gesloten. Verhoeff bepleitte een midden: er zijn voor anderen maar niet over je grenzen heengaan. „Je bent zelf verantwoordelijk voor de besluiten die je neemt.”

Over de herstelde relatie met God zei ze: „Als je vertrouwt op Jezus Christus krijgt het kruis een gestalte in je leven. Dan gaat het niet meer om jezelf maar om Jezus. Hij roept ons op om anderen te dienen.” Ze stelde dat het oordeel van anderen dan niet meer zo belangrijk is. Verhoeff: „Sommige vrouwen hebben een kaartje met een Bijbeltekst in hun portemonnee om gewapend te zijn tegen onheuse kritiek.”