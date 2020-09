Hervormde Vrouwenbond houdt digitale bondsdag

Het zou echt een verarming zijn als we de notie van de vreze des Heeren zouden kwijtraken, stelde ds. J. C. Schuurman donderdag op de jaarlijkse bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond – die deze keer online plaatshad.

De bondsdag werd uitgezonden vanuit het onderkomen van TWR (Trans World Radio) in kasteel De Schaffelaar te Barneveld.

Ds. Schuurman, predikant te Capelle aan den IJssel, stond stil bij waar Prediker 12 toe oproept: „Vrees God.” Ds. L. de Wit, predikant te Ede, sloot hier in zijn bijdrage op aan: „en houd u aan Zijn geboden.”

Levensvragen

Het beeld dat Prediker een somber en pessimistisch mens zou zijn, klopt niet, zo zei ds. Schuurman. „Hij is beter te typeren als een realistisch mens, die op een indringende manier de grote levensvragen aan de orde stelt.”

Prediker heeft al met al iets sceptisch over zich. Ds. Schuurman: „Tegelijk is hij een gelovige, hoe aangevochten zijn geloof ook is – en toch is God een levende realiteit voor hem. De Prediker is er diep van doordrongen dat wij voor het aangezicht van God leven. De kern van zijn boodschap is God te vrezen, omdat ons hele bestaan in het gericht komt.”

Het meest typerende van God vrezen is God vertrouwen en liefhebben, aldus de predikant. „Dat vraagt van ons ook respect en ontzag. Deze omgang met de Heere raakt de binnenkant van het geloof. Het levende geloof klemt zich aan de Heere vast, in het vertrouwen dat Hij overziet wat wij niet overzien. Hij voltooit Zijn werk.”

Ds. Schuurman wees hierbij op wat in Psalm 25 wordt verwoord: vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen. Dat geldt volgens hem over en weer.

Op de vraag hoe we leren en oefenen God te vrezen, zei de predikant „dat we dat ten diepste doen door de Heilige Geest, Die ons wijst op Golgotha. Daar ontdekken we het meest van wat het inhoudt God te vrezen.”

Houden aan en houden van

„God vrezen en je aan Zijn geboden houden, horen bij elkaar”, stelde ds. De Wit. Maar hoe doe je dat? „Houdt u van het Woord? Dan houdt u van Zijn geboden en houdt u zich ook aan Zijn geboden. Buiten het geloof in Christus kunt u niet van de wet van God houden. Dan vervloekt die wet ons. Maar een christen is vrij van de vloek van de wet en mag juist in vrijheid van de wet houden.”

De predikant uit Ede gaf aan dat de diepste vreugde ontstaat wanneer de Heilige Geest je laat zien dat God ermee verheugd is wanneer je Zijn geboden serieus neemt. Tegelijk stelt het beleven van die vreugde ook een begrenzing, zei hij. „De geboden hebben immers niet alleen een verbodsfunctie maar ook een gebodsfunctie. Gods geboden staan haaks op de cultuur waarin wij leven. Wie een afkeer heeft van de wet, wil graag buiten de grenzen ervan leven. Terwijl een christen vanuit het leven met Christus de wet gaat liefhebben en doen.”

Als we de geboden van God inleveren voor de normering die de wereld stelt, vervreemden we ons daarmee van de Koning en Zijn Koninkrijk, stelde ds. De Wit. „Hoe meer u van Zijn geboden gaat houden, des te afhankelijker zal je gebedsleven zijn”, luidde zijn stelling. „Wees daarom een leesbare brief van Christus. Stel Hem present in deze wereld. Niet alleen door over Hem te spreken, maar ook door dit in onze daden tot uiting te laten komen. Juist door gehoorzaam te blijven aan Gods gebod en door keuzes te maken gaat er iets van je uit.”

Verdriet en vreugde

Mevr. N. J. van Dooijeweert-van der Slikke deelde enkele ervaringen van verdriet en vreugde uit haar leven vanuit de omgang met de Heere. „Die liggen dicht bij elkaar”, zei ze. Zo genas ze tijdens het evangelisatiewerk van haar man in Peru op het gebed van pijn en mocht een te vroeg geboren kindje blijven leven.