Hervormde kerk Zegveld in restauratie

De hervormde kerk in Zegveld, gemeente Woerden, staat voor een ingrijpende restauratie.

Op Tweede Paasdag wordt voorlopig de laatste dienst in het bedehuis uit 1862 gehouden, daarna hebben de kerkdiensten plaats in gasterij De Milandhof. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen vóór Kerst de diensten weer in de kerk worden gehouden.

In het kader van de restauratie worden diverse fondswervingsacties op touw gezet, laat Eveline Brak-Tanger weten. Zo wordt op 17 april de Marcus Passie van Hans Boelee uitgevoerd door zangvereniging De Lofstem onder leiding van Pia Schütz, en is er op 11 mei een familiemarkt op de Middenweg.