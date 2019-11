Hervormde gemeente Stavenisse 400 jaar

In de hervormde kerk van Stavenisse vindt zaterdag een feestelijke bijeenkomst plaats in verband met het 400-jarig bestaan van de gemeente. De bijeenkomst begint om 15.00 uur.

Prof. dr. W. Verboom uit Harderwijk zal een lezing houden. Ook wordt het boek ”Hij blijft getrouw. Momenten uit vier eeuwen hervormd Stavenisse” gepresenteerd. In de uitgave wordt bijzondere aandacht besteed aan de predikanten die de gemeente sinds de watersnoodramp in 1953 gediend hebben.

In 1599 is de polder Stavenisse bedijkt, waarbij rekening gehouden werd met de aanleg van een dorp bij de uitwateringssluis. Nadat de eerste bewoners in het dorp hun woonplaats vonden, werd een gemeente gesticht van de Nederduits Gereformeerde Kerk, zoals de Hervormde Kerk oorspronkelijk heette. De eerste gemeenteleden kwamen uit alle windstreken, vermeldt de website van de hervormde gemeente Stavenisse. Behalve uit diverse plaatsen van het toenmalige Holland en Brabant vonden ook velen uit de Zuidelijke Nederlanden hier een veilig heenkomen.

In 1616 werd de eerste predikant beroepen, David Aroneaulx. Hij werd op 1 mei van dat jaar als predikant bevestigd. De kerk kwam in 1617 gereed en is een van de eerste kerken in Zeeland die na de Reformatie is gebouwd. Het huidige kerkgebouw heeft de oude kerk, die in slechte staat verkeerde, vervangen. Het dateert uit 1911 en was een geschenk van de ambachtsheerlijke familie Van der Lek de Clerq. Het ledental van de hervormde gemeente bedraagt ongeveer 300.