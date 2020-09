Hervormde gemeente Noord-Walcheren wordt gemeente van bijzondere aard

Het breed moderamen van de classis Delta van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vorige week besloten om met ingang van 1 oktober de hervormde gemeente ”Het Kruispunt” Noord-Walcheren te Serooskerke te vormen als gemeente van bijzondere aard.

Ouderling-kerkrentmeester Sam Wisse deelt mee dat de gemeente zes ambtsdragers heeft: twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen.

Aan de vorming is een periode van anderhalf jaar voorafgegaan. In die periode werden diensten belegd door de gemeente-in-wording onder verantwoordelijkheid van de classis.

„Gemeente-in-wording” binnen Protestantse Kerk op Walcheren

Sinds de eerste kerkdienst in april 2019 is er sprake van groei van het aantal kerkgangers. De gemeente telt ongeveer 130 leden, die afkomstig zijn uit de regio.

De gemeente houdt inmiddels wekelijks kerkdiensten in de Petruskerk te Serooskerke. Sinds januari worden er twee zondagse diensten gehouden. Alle kerkgangers kunnen twee keer per zondag terecht, ook in coronatijd. Het kerkgebouw biedt ruimte genoeg, aldus Wisse. Verder worden er verschillende doordeweekse activiteiten gehouden worden, zoals Bijbelstudiekringen.

De protestantse gemeente Serooskerke, voorheen de gebruiker van de Petruskerk, hield tot voor kort diensten in twee kerkgebouwen, de Johanneskerk en de Petruskerk. Sinds juli gebruikt die gemeente alleen de Johanneskerk, die is uitgebreid met een nieuwe multifunctionele ruimte.