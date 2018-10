Hervormde gemeente Lelystad 25 jaar

De hervormde gemeente in Lelystad bestaat 25 jaar. Dit is op zondag 30 september herdacht in een dienst waarin emeritus predikant ds. C. H. Bax uit Ede voorging, zo meldde De Waarheidsvriend (orgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) vorige week. Ds. Bax, destijds predikant te Emmeloord, leidde 25 jaar geleden de eerste officiële eredienst van de hervormde (pastoraats)gemeente in Lelystad, waarin hij ook ambtsdragers bevestigde. Op 30 september las ds. Bax uit hetzelfde Bijbelgedeelte als toen: Jozua 1:1-9. Als uitgangspunt voor de preek nam hij Openbaring 3:7-8.

De Gereformeerde Bondsgemeente in Lelystad is voortgekomen uit „een groeiende onvrede over de theologische koers van de Samen-op-Weggemeenten in de Flevopolder” in de loop van de jaren zeventig, aldus De Waarheidsvriend. In de periode daarna ontwikkelde zich „langzaam maar zeker hervormd-gereformeerd gemeenteleven.” Vanaf 2 oktober 1994 mocht de gemeente twee keer per zondag samenkomen in kerkcentrum ’t Lichtschip in Lelystad (foto). Haar eerste predikant was dr. G. van den Brink. Sinds het vertrek van ds. W. J. Westland, in maart, is de gemeente vacant.