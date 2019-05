Hervormde gemeente Groenekan opgeheven

De hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan is per 1 mei opgeheven. Dat meldde De Waarheidsvriend (wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland). De gemeente gaat verder als huisgemeente.

De scheuring in 2004 heeft de gemeente gesplitst. Naar schatting telde ze op het laatst nog ongeveer twintig zondagse kerkgangers. Het ontbrak haar ook aan ambtsdragers. De afgelopen jaren vormden ambtsdragers uit omliggende gemeenten de kerkenraad, namens de classis gedelegeerd vanuit De Bilt, Houten, Utrecht en Lage Vuursche.

Recent heeft de hersteld hervormde gemeente het kerkgebouw van de hervormde gemeente gekocht. De hervormden blijven als huisgemeente van het bedehuis gebruikmaken en op weekdagen met de kinderclub en de Bijbelkring.

Per 1 mei is buitengewone wijkgemeente De Ark in Bilthoven verantwoordelijk voor de nieuwe huisgemeente. Een commissie draagt zorgt voor de zondagse diensten en het pastoraat in de huisgemeente. Hieraan is een adviescommissie toegevoegd, met pastoraal werker drs. G. A. van Ginkel en zijn zus Neelke van Ginkel, die betrokken is bij het kinderwerk.

De nieuwe huisgemeente heeft een leden- en vriendenregister. Het is mogelijk dat een lid tegelijk lid is van een reguliere hervormde gemeente.

Het gaat om de eerste gemeente die gebruikmaakt van de kaders die de kerkorde voor pioniersplekken biedt.