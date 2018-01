Hervormde evangelisatie Strijen houdt laatste dienst

In de hervormd-gereformeerde evangelisatie te Strijen is woensdagavond de laatste dienst gehouden. Deze werd geleid door ds. J. Th. Pronk, predikant van de hervormde gemeente te Sirjansland.

De dienst begon met het zingen van Psalm 102:15 en 16, waarin verwoord wordt dat alles vergaat, maar dat God blijft tot in eeuwigheid. Waar geen kansel meer wordt beklommen, gaat Gods Woord door.

Als uitgangspunt voor de verkondiging nam ds. Pronk Jesaja 55:8 en 9. Het thema was ”Gods gedachten zijn hoger dan onze wegen en gedachten”, onderverdeeld in 1. Gods weg hoger; 2. Onze weg anders; 3. Christus de Weg. Ds. Pronk: „De Heere overziet en doorziet alles. Hij staat boven alles. Deze avond vermenigvuldigen gedachten zich, een laatste kerkdienst in dit gebouw na 59 jaar. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, het sluiten van dit kerkgebouw ligt in Zijn raad besloten. God sluit deuren, maar Hij opent ze ook. God gaat door met Zijn werk. Het Woord van de Heere gaat niet dicht, houdt Zijn kracht. Zijn Zoon is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie zich voegt achter Christus springt op van gejuich, alles uit Hem: 100 procent Genade.”

Voorzitter H. van den Herik benadrukte in zijn toespraak dat de Heere Zich niet onbetuigd heeft gelaten. Daarna werd gezongen uit Psalm 119:4.

Na de zegenbede werd de Bijbel van de kansel weggedragen.

