Hervormde evangelisatie in Horst 35 jaar

De hervormde evangelisatie De Schuilplaats in het Limburgse Horst bestond onlangs 35 jaar. De eerste (doordeweekse) dienst werd op 28 februari 1985 gehouden in buurthuis ’t Östenriekske, onder leiding van de hervormde predikant D. J. Budding, deelt evangelist Marcel de Roode mee. In 1987 startten zondagse diensten in Horst, die vanaf 1988 plaatsvonden in gebouw Rehoboth. In 2012 nam de evangelisatie De Schuilplaats aan de Gastendonkstraat in gebruik, waar de gemeente nu nog samenkomt. De Roode: „Er zijn twee diensten per zondag, die door een vaste groep van ongeveer twintig mensen bezocht worden. Daarnaast zijn er gasten. Het aantal varieert en loopt op tot enkele honderden in de zomer.” Tijdens de diensten gaan predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk en uit de Protestantse Kerk in Nederland voor. Er wordt gebruikgemaakt van de Statenvertaling en de berijming van 1773.

De Roode is sinds 3,5 jaar in dienst van de stichting Evangelisatie Limburg. Hij werkt twee dagen in Horst, waar hij onder andere op de weekmarkt staat om te evangeliseren en koffie-ochtenden organiseert in De Schuilplaats. Daarnaast doet hij pastoraal werk. „Ik mag hier zaaien,” zegt De Roode. „Ik zie vrucht op het werk, één bij één. Ook in Midden-Limburg mag het Woord van God verkondigd worden.”