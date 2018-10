Hervormde emeritus predikant L. Quist (87) overleden

Ds. L. Quist, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden.

Lambrecht Quist werd op 26 februari 1931 in Stavenisse geboren. Via het colloquium doctum –een regeling voor mensen die niet de vereiste vooropleiding hebben, maar toch een universitaire studie willen doen– werd hij toegelaten tot de studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

In 1972 werd hij bevestigd in het ambt van predikant in de hervormde gemeente van Molenaarsgraaf. Daarna diende hij de gemeenten van Opheusden (1976), Middelharnis (1981), Bruchem-Kerkwijk (1986) en Moordrecht (1991). Op 1 oktober 1994 ging hij met emeritaat, waarna hij in de hervormde gemeente van Spijk (ZH) bijstand in het pastoraat verleende.

De begrafenis heeft dinsdag plaats in Groot-Ammers.