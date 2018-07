Hervormde emeritus predikant G. C. Kunz (76) overleden

De hervormde predikant ds. G. C. Kunz is zaterdag overleden.

George Coenraad Kunz werd geboren op 17 november 1941 in Delft. Hij studeerde theologie te Utrecht en werd in 1969 hervormd predikant te Polsbroek. Vervolgens stond hij te Werkendam (1973), Dordrecht (1978), Waddinxveen (1986), Papendrecht (1991) en Sommelsdijk (1998).

Ds. Kunz ging in december 2003 met emeritaat. Sinds 2015 verbleef hij in verpleeghuis Salem in Ridderkerk.

De begrafenis is donderdag vanuit de Pauluskerk in Dordrecht.

