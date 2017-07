Hervormde emeritus predikant ds. G. G. S. van Hoogstraten overleden

Ds. G. G. S. van Hoogstraten is zondag overleden. Gustaaf Gerard Samuel (Guus) van Hoogstraten werd geboren op 19 september 1931 in Boxmeer. Hij was een telg uit een predikantengeslacht: vier generaties voorvaders waren hervormd predikant.

Van Hoogstraten werd in 1963 hervormd evangelisatiepredikant in Hoogezand-Sappemeer. Daarna stond hij in Gorinchem (1967), Pijnacker (1973) en Krimpen aan den IJssel (1980). Ds. Van Hoogstraten ging in 1997 met emeritaat. De predikant wordt maandag begraven in zijn woonplaats Veenendaal.