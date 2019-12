Hervormde emeritus ds. Van Daalen jubileert

Ds. J. H. van Daalen, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond donderdag veertig jaar in het ambt.

Jan Hendrik van Daalen werd geboren op 20 januari 1948 in Veenendaal.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd op tweede kerstdag 1979 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist.

Daarna diende hij de gemeenten van Oud-Alblas (1984), Ede (1988) en Nijkerk (1999).

Ds. Van Daalen ging in 2013 met emeritaat en is sindsdien in Nijkerk blijven wonen.

In de periode waarin hij in Ede en in Nijkerk stond, was ds. Van Daalen ook tweede voorzitter van de SGP.