Hervormde emeritus ds. Teygeler 50 jaar predikant

Ds. E. K. Teygeler, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Ernst Karel Teygeler werd geboren op 6 oktober 1943 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1970 hervormd predikant in Marken.

Daarna diende hij de hervormde gemeenten van Katwijk aan den Rijn (1973), Scheveningen (1978), Zeist (1986), Oud-Loosdrecht (1998) en Breukelen (2002).

Ds. Teygeler ging in 2006 met emeritaat.

Na zijn emeritaat verleende hij hulpdiensten in het pastoraat voor woonzorgcentrum Voor Anker, voor de hervormde gemeente Huizen.