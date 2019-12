Hervormde emeritus ds. Binnekamp overleden

Ds. H. Binnekamp, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden.

Hendrik Binnekamp werd op 25 oktober 1933 geboren. Op 1 mei 1960 werd hij in de hervormde gemeente van Goudriaan en Ottoland als predikant bevestigd. Tot zijn emeritaat in 1996 volgden nog zes gemeenten: Vriezenveen, Boven-Hardinxveld, Maarssen, Strijen, Oudewater en vanaf 1989 Gouda. Na zijn emeritaat verleende ds. Binnekamp zes jaar pastorale bijstand in Cillaarshoek. Voor de classis Gorinchem had hij zitting in de synode. Tevens was hij lid van het college van visitatoren-generaal.